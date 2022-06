Dopo 18 anni capitan Peretti

saluta la Cbf Balducci:

«Lo studio chiama, c’è una laurea da prendere»

MACERATA - «Dopo 3 stagioni di Serie A2 e dopo la promozione in A1 mi sono resa conto che per me questo non è ancora il momento di affrontare questa categoria, devo valutare quelle che sono le priorità di vita al momento»

«Salutarsi non è mai facile. Dopo 18 anni, dal minivolley alla promozione in A1 con la fascia di capitano, Ilenia Peretti e la Cbf Balducci Hr Macerata si trovano a dirsi un “ciao” difficile da dire». Con queste parole inizia la nota in cui il club annuncia l’addio alla sua giocatrice più rappresentativa. Una scelta di vita per la palleggiatrice di Macerata.

«Non è facile lasciare questa squadra che per me è una seconda famiglia – ha dichiarato Ilenia – Qui è dove ho sempre voluto giocare e dove ho potuto coronare il mio sogno, che era quello di avere un percorso proprio come quello che abbiamo fatto in questi anni e che ci ha portato tante soddisfazioni. Dopo 3 stagioni di Serie A2 e dopo la promozione in A1 mi sono resa conto che per me questo non è ancora il momento di affrontare questa categoria. Ora lo studio chiama, c’è una laurea da prendere e quindi ora bisogna valutare quelle che sono le priorità di vita al momento. Un grande grazie da parte mia va a tutte le ragazze, tutti gli allenatori, tutti i dirigenti che hanno condiviso con me questo percorso. Un grazie particolare a Pietro Paolella, Maurizio Storani e Massimiliano Balducci, inseparabili compagni in questo bellissimo cammino. Il ringraziamento più grande va a Tito Antinori, che mi ha accolto come una figlia e che mi ha fatto innamorare di questo sport. Ci vediamo al Banca Macerata Forum, comunque». «Una decisione che la società accetta con profondo rispetto, seppur a malincuore – scrive il club-. Un grande grazie e un grande in bocca al lupo in campo e fuori ad Ilenia da tutta la famiglia della Cbf Balducci Hr Macerata».

