Cbf Balducci saluta Stroppa,

confermata la palleggiatrice Ricci

VOLLEY - Proseguono i movimenti di mercato del club che quest'anno esordirà in Serie A

8 Giugno 2022 - Ore 16:28 - caricamento letture

Tempo dei saluti tra la Cbf Balducci Hr Macerata e l’opposta Federica Stroppa, confermata la palleggiatrice Maria Irene Ricci, regista che ha dato un importante contributo alla promozione in vivo Serie A1. Per la giocatrice bresciana la prima stagione in A2 è stata ricca di spunti e conferme interessanti.

«Questa stagione mi ha aperto il cuore – ha dichiarato Federica Stroppa -. Alla Cbf Balducci mi sono sentita a casa, nonostante fosse la mia prima esperienza lontana dalle mie zone. Veramente un gruppo di persone straordinario, dalle giocatrici allo staff, a tutti. Un grazie è poco. Sono venuta a Macerata portando con me le mie insicurezze, la lascio con grande dispiacere ma con le incertezze alle spalle, consapevole che con il mio esordio in A2 ho iniziato un cammino da portare avanti».

Dalla società «un grande in bocca al lupo, con la sicurezza che anche nelle prossime stagioni potrà confermare le ottime qualità mostrate con la maglia della Cbf Balducci», scrive il club. «Per me è sicuramente una grande gioia ed un grande onore che la società abbia confermato la sua fiducia nei miei riguardi – ha dichiarato Maria Irene Ricci -. È un segno importante che non davo per scontato, visto che ci aspetta un’avventura molto impegnativa in A1. Affronteremo le squadre più forti d’Italia e giocatrici tra le più forti del mondo. Sarà una grande sfida ma la vivrò con grande entusiasmo, visto anche il bell’ambiente che c’è qua a Macerata. Non vedo l’ora di tornare a preparare la stagione che sarà»

