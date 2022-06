Cbf Balducci, si separano le strade

con la schiacciatrice Martina Ghezzi

VOLLEY A1 - La giovane classe 2001 non farà più parte della squadra maceratese

6 Giugno 2022 - Ore 17:00 - caricamento letture

La schiacciatrice Martina Ghezzi saluta la Cbf Balducci Hr Macerata. «Un grande grazie e i migliori auguri di uno splendido percorso a Martina Ghezzi, che con la sua grande affidabilità ha dato un contributo importante alla trionfale stagione della squadra», scrive la società in una nota. «Sicuramente lascio Macerata a malincuore – ha dichiarato la banda classe 2001 -. Oltre ad aver vinto un campionato, che alla mia età non è una cosa affatto scontata, la Cbf Balducci è stata un’esperienza fantastica per il gruppo che si è formato e per lo staff con cui ho lavorato. Con loro e con la società ho parlato e abbiamo convenuto che, per il mio futuro, la scelta migliore sia quella di rimanere in A2 per perfezionare la mia crescita pallavolistica. Chissà che tra qualche anno non ci si incontri di nuovo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA