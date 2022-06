Cbf Balducci, Fiesoli confermata.

Carancini e Malatini restano

al fianco di coach Paniconi

VOLLEY - Per la schiacciatrice fiorentina sarà la seconda stagione in Serie A, il secondo allenatore e lo scoutman proseguono il loro lavoro accanto al tecnico

E’ tempo di conferme in casa Cbf Balducci. Per la schiacciatrice fiorentina Alessia Fiesoli, la prossima stagione sarà la seconda in A1 nella sua carriera dopo l’esperienza alla ÈPiùPomì Casalmaggiore (2019-2020). «Sono contentissima di rimanere a Macerata – ha dichiarato Alessia Fiesoli – Il gruppo che si è creato è stato come una famiglia per me, e credo che sarà l’elemento che ci permetterà di fare bene anche in vivo Serie A1. Sicuramente il passaggio è impegnativo, l’asticella ora si alza di molto ma a livello di organizzazione e di staff ci sono tutti i presupposti per toglierci insieme delle soddisfazioni anche nella prossima stagione». Confermati, a fianco di coach Luca Paniconi, il secondo allenatore Michele Carancini e lo scoutman Marco Malatini. Continuità e fiducia per uno staff che in queste stagioni ha dimostrato coesione e assoluta affidabilità alla guida della CBF Balducci HR Macerata, permettendo alla squadra di raccogliere i grandi successi che hanno caratterizzato la storia recente della squadra. «Da maceratese, per me è una gioia doppia poter disputare l’A1 con la squadra della mia città – ha dichiarato Michele Carancini – Sarà un’avventura sicuramente non priva di difficoltà, perché il livello è altissimo, ma lavoreremo tutti per farci trovare pronti». «Il coronamento del lavoro di questi 3 anni in A2 – commenta Marco Malatini – Il massimo campionato è l’aspirazione di chiunque. Incontreremo giocatrici e squadre di livello eccelso, sarà una stagione non facile, ma molto stimolante».

