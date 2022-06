Porte girevoli alla Cbf Balducci:

confermata Cosi, Gasparroni ai saluti

VOLLEY - I movimenti di mercato della formazione biancorossa in vista del debutto in Serie A dopo la splendida promozione ai playoff

Una conferma e un addio in casa Cbf Balducci Macerata. Francesca Cosi farà parte della rosa anche nella prossima stagione sportiva, ai saluti Alice Gasparroni.

«Sono molto felice che la società abbia rinnovato la sua fiducia nei miei riguardi – commenta la centrale centese – Mi fa molto piacere perché lo considero un riconoscimento non solo per il risultato che abbiamo conseguito ma anche per il lavoro fatto in palestra. Ora il livello si alza e gli obiettivi saranno diversi, ma io credo che abbiamo tutte le carte in regola per dimostrarci all’altezza. C’è grande entusiasmo e credo che questa sia l’arma in più per fare bene». «Dalla Cbf Balducci HR Macerata i più sinceri auguri di un radioso futuro ad Alice Gasparroni. Per la schiacciatrice anconetana, il debutto in vivo Serie A2 ha coinciso con una stagione fantastica, per lei e per la squadra», si legge in una nota della società. «Ringrazio tutti, è stato un anno davvero speciale oltre il risultato, che ancora mette i brividi al solo pensiero – ha dichiarato Alice Gasparroni – Sono cresciuta molto, ho conosciuto persone fantastiche sia in squadra che nello staff. È stato il mio primo anno in A2 e non potevo chiedere di meglio. È stata una stagione fantastica, lascio Macerata a malincuore ma con tanto affetto e tanta gratitudine».

