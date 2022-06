Polina Malik resta alla Cbf Balducci,

confermato lo staff medico

VOLLEY - L'opposta, Mvp della finale playoff, pronta a guidare le maceratesi anche in A1

10 Giugno 2022 - Ore 15:59 - caricamento letture

Nella Cbf Balducci Hr Macerata di domani c’è Polina Malik. Confermata l’opposta israeliana, tra le protagoniste della promozione in vivo Serie A1 grazie alle sue qualità tecniche e atletiche (Mvp della finale Play Off), unite ad un’importante attitudine al lavoro e alla crescita costante. «Sono molto emozionata per la mia prima stagione in A1 – ha detto Polina Malik – Sono pronta a dare il meglio di me stessa e sono felice di far parte ancora di questa squadra che ha scritto una pagina importante della sua storia».

La Cbf Balducci ha confermato la collaborazione con lo staff medico composto dai fisioterapisti Pier Damiano Bertini, Federica Maria Ancidei e Nicola Gigli, dal medico sociale dottor Francesco Maracci e dall’osteopata Matteo Ricci. Confermate anche la preparatrice atletica Anthea Sfregola e la nutrizionista Greta Accorroni.

«Nel comunicarlo, la dirigenza esprime la più sentita gratitudine nei confronti di questi professionisti che svolgono un lavoro lontano dai riflettori ma assolutamente determinante, nei risultati che sono arrivati con continuità in questi anni e ancor di più nell’ultima stagione nella quale il loro lavoro ha permesso di gestire al meglio i colpi di coda della pandemia Covid-19 e soprattutto le situazioni di infortunio, permettendo il recupero ottimale delle giocatrici anche in occasione di problematiche non trascurabili, facendo sì che la squadra arrivasse nelle condizioni ottimali al momento topico dei playoff – si legge in una nota del club – . Pier Damiano Bertini manterrà il ruolo di coordinatore del team di fisioterapisti, tornando al contempo a lavorare sul campo a fianco di giocatrici e staff, con Federica Maria Ancidei e Nicola Gigli. «Parte del lavoro è già iniziata – spiega Bertini – Ci teniamo in contatto con staff tecnico e dirigenza per organizzare al meglio il lavoro, in modo da poter far fronte all’impegno richiesto in una categoria importante come l’A1».

Conferma per il medico sociale, il dottor Francesco Maracci che in questi anni è stato un riferimento costante per la società con la sua disponibilità e la sua professionalità, elementi che hanno permesso alla Cbf Balducci di gestire stagioni ricche di situazioni tribolate, dal Covid-19 ai piccoli e grandi infortuni che capitano nel corso della stagione. «Siamo pronti per cominciare – ha dichiarato il dottor Maracci – Sicuramente è una sfida ad alto livello ma l’affiatamento tra di noi e con lo staff tecnico sarà un valore aggiunto che ci permetterà di lavorare al meglio. Alcune giocatrici già le conosciamo, si tratta di atlete che hanno l’esperienza per gestirsi anche nel recupero da situazioni di infortunio. Siamo pronti».

Rinnovato il contratto anche con l’osteopata Matteo Ricci. «L’auspicio è quello di regalarci un’altra stagione ricca di soddisfazioni – spiega – Ci attende una stagione impegnativa ma credo che ci siano i presupposti per ben figurare, grazie all’affiatamento tra le varie componenti che lavorano per la squadra». Un affiatamento che ovviamente coinvolge anche la preparatrice atletica Anthea Sfregola e la nutrizionista Greta Accorroni. «La stagione appena passata, la prima a Macerata, è stata sicuramente molto positiva grazie all’unità di intenti di tutto lo staff – ha dichiarato Anthea Sfregola -. Ora inizia un nuovo percorso, l’augurio è che questo lavoro di squadra sia implementato nel prossimo campionato, potrà essere il nostro valore aggiunto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA