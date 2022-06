Pierantoni, Scipioni e Giampaoli:

ecco tutti i nomi delle tre squadre

ELEZIONI CORRIDONIA - Sono sei le liste a sostegno dei candidati sindaci, con 88 aspiranti consiglieri a supporto. Si vota domani dalle 7 alle 23, lo spoglio lunedì dalle 14. Eventuale ballottaggio il 26 giugno

11 Giugno 2022 - Ore 13:49 - caricamento letture

di Giulia Sancricca

Tre candidati sindaci, sei liste e ottantotto aspiranti consiglieri che dall’inizio della campagna elettorale si danno battaglia per avere le redini della città per i prossimi cinque anni. E’ questo il quadro di Corridonia in vista del voto di domani, urne aperte dalle 7 alle 23. Lo spoglio inizierà lunedì alle 14. Se nessuno dovesse superare il 50% dei consensi si andrà al ballottaggio tra i due più votati il 26 giugno.

Manuele Pierantoni (lista numero uno, come da estrazione per la scheda elettorale) sarà sostenuto da “Corridonia insieme” e “Pensare Corridonia”.

Sandro Scipioni (lista numero due) sarà sostenuto da “Corridonia rinasce” e “Noi cittadini”.

Giuliana Giampaoli (lista numero tre) sarà sostenuta da “Cambiamo Corridonia” e “Centrodestra Corridonia”.

Di seguito i componenti delle liste.

Per Manuele Pierantoni:

CORRIDONIA INSIEME: Francesco Andreozzi, Donatella Batocchi, Rodolfo Budassi, Alessio Cartechini, Marco Flamini, Celso Foresi, Linda Gismondi, Cesarina Pazzelli, Carlo Perfetti, Federica Pierantoni, Monica Sagretti, Michele Silvestri, Stefania Tamburrini, Riccardo Vecchi e Alex Vincenzetti.

PENSARE CORRIDONIA: Fabio Bartolacci, Giorgio Del Brutto, Mattia Draisci, Chiara Frattani, Andrea Lattanzi, Daniela Luchetti, Laura Mariani, Gianluca Maurizi, Luigi Montalboddi, Elisa Palombini, Massimo Pomponio, Anna Teofani e Manola Torresi.

Per Sandro Scipioni

CORRIDONIA RINASCE: Claudio Cimarossa, Barbara Trasatti, Marco Maria Contardi, Lina Agostinelli, Sistino Tamagnini, Gabriela Garofa, Giancarlo Evangelista, Helena Taffetani, Paolo Ciarimboli, Andrea Rapari, Katia Piermarini, Armando Lippi, Evelin Di Lupidio, Marco Camerlengo, Tizian De Iulis, Andrea Bianchini.

NOI CITTADINI: Sandro Ortolani, Eva Pucci, Michele Perfetti, Daniele Marcelletti, Francesca Marinangeli, Maurizio Campetella, Stefano Zaccari, Selene Caproli, Riccardo Mochi, Erika Massini, Lorenzo Ermini, Francesco Carducci.

Per Giuliana Giampaoli

CAMBIAMO CORRIDONIA: Paolo Bertini, Francesco Calia, Nelia Calvigioni, Maurizio Cartechini, Matteo Ceschini, Onelia Ceschini, Donatella Cerquetella, Pio Chiaramoni, Roberto Ferretti, Gioele Giachè, Sara Giacomini, Matteo Grassetti, Marianna Petrini, Giovanna Pierucci, Matteo Porfiri ed Enzo Vipera.

CENTRODESTRA CORRIDONIA: Gemma Acciarresi, Estera Elena Babescu, Massimo Cesca, Valentina Fioretti, Catia Luciani, Danilo Luciani, Angelo Menghi, Fabio Morresi, Angela Papa, Jacopo Pascolini, Beniamino (detto Mimmo) Pennesi, Giuliana Pianesi, Alessandro Rapanelli, Rosella Ruani, Daniela Serafini e Umberto Spalletti.

