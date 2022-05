Servizi sociali, disabilità e marginalità:

quasi sei milioni dall’Unione europea

CIVITANOVA - Sono stati finanziati tutti i progetti presentati dal Comune, come ente capofila dell’Ats 14, sia in forma singola che associata

È di questi giorni il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il quale sono stati ammessi a finanziamento tutti i progetti presentati dal comune di Civitanova come ente capofila dell’Ambito territoriale sociale, sia in forma singola che associata, e che riguardano tutti gli interventi previsti dal bando per “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale, finanziato dall’Unione europea – Next generation Eu”. Dei 5 milioni, 726mila e 500 euro previsti dalla ripartizione regionale che potevano essere richiesti nell’ambito della Missione 5, l’obiettivo è stato centrato al 100%. Infatti, quale capofila, Civitanova risulta diretto assegnatario di progetto per un totale di 4 milioni, 476mila e 500 euro che riguardano: 211.500 per interventi di sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini; 2 milioni e 460mila per interventi su autonomia degli anziani non autosufficienti; 715mila per percorsi di autonomia delle persone con disabilità e 1 milione e 90mila per interventi contro la povertà estrema (stazioni di posta). L’Ats 14 risulta beneficiario quale partner associato degli altri ambiti provinciali per 1 milione e 250mila euro: 330mila per rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione; 210mila per rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali; 710mila per interventi contro la povertà estrema (housing first).

