Maestri del Lavoro:

nove nomi in provincia

STELLA AL MERITO - Nel Maceratese sono Mario Apis, Stefano Brandi, Giovanni Catena, Marco Monti, Gianfranco Nasso, Stefano Paparini, Sauro Petrelli, Giorgio Reversi e Pierino Tartari

17 Luglio 2021 - Ore 18:11 - caricamento letture

Nove nuovi Maestri del Lavoro nella provincia di Macerata. Sono stati recapitati i telegrammi, a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando, che comunica di avere «proposto a nove candidati il conferimento della stella al Merito del Lavoro per singolari Meriti di Perizia, Laboriosità e Moralità acquisiti durante l’attività lavorativa congratulandosi e formulando vivissimi auguri», si legge nella nota. I cittadini della provincia di Macerata, Maestri del Lavoro per il 2021, sono: Mario Apis di Recanati (Tecnostampa), Stefano Brandi di Tolentino (Simonelli Group), Giovanni Catena di Recanati (Distribuzione Elettrica Adriatica), Marco Monti di Civitanova (Elettromeccanica Pantanetti), Gianfranco Nasso di San Severino (Soverchia), Stefano Paparini di Civitanova (Elettromeccanica Pantanetti), Sauro Petrelli di Mogliano (Coldiretti Macerata), Giorgio Reversi di Macerata (Impresa Verde Marche), Pierino Tartari di Castelraimondo (Novavetro). La decorazione di Stella al Merito del Lavoro (istituita con il regio decreto del 30 dicembre 1923, n. 3167) è concessa a coloro che abbiano compiuto 50 anni, che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per almeno 25 anni alle dipendenze di una o più aziende e che si siano particolarmente distinti per singoli meriti lavorativi ed eccellenti rapporti umani. L’accertamento dei titoli di benemerenza è svolto da una commissione nominata e presieduta dal Ministro del Lavoro. I conferimenti avvengono con decreto del presidente della Repubblica su proposta del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. La cerimonia per la consegna del brevetto e della decorazione, ancora per i noti motivi sanitari, non è stata stabilita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA