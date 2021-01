CERIMONIA ufficiale sabato alle 11, si tratta delle soluzioni abitative realizzate al posto delle Sae. Il sindaco Pezzanesi: «Siamo particolarmente felici che il capo del dipartimento della Protezione Civile nazionale Angelo Borrelli voglia presenziare»

Sono pronti 21 appartamenti per gli sfollati di Tolentino. Sabato alle 11 si terrà la cerimonia ufficiale di consegna dei nuovi appartamenti di “Borgo Rancia”.

Dopo quelli di contrada Paterno, vengono consegnato 21 nuove case realizzate modificando un ex manufatto industriale in contrada Rancia, proprio di fronte al castello, dove in totale sono state ricavate 46 soluzioni abitative di diverse dimensioni e quindi capaci di ospitare nuclei familiari composti da più persone. Questi appartamenti sono stati realizzati in sostituzione delle Sae, grazia al contributo della Regione Marche che ha messo a disposizione 6 milioni di euro che sono andati a finanziare sia l’acquisto del capannone che la realizzazione delle abitazioni. Al taglio del nastro seguiranno la benedizione, il saluto del sindaco Giuseppe Pezzanesi, del presidente della Regione Francesco Acquaroli e del Presidente dell’Erap Marche Massimiliano Sport Bianchini. Illustrazione del progetto a cura di Maurizio Urbinati responsabile Erap Ancona e di Katiuscia Faraoni responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici. Alla cerimonia è stato invitato anche il responsabile nazionale della Protezione Civile Angelo Borrelli. «Siamo particolarmente felici – afferma il sindaco Giuseppe Pezzanesi – che il capo del dipartimento della Protezione Civile nazionale Angelo Borrelli voglia presenziare alla nostra cerimonia di consegna dei primi appartamenti di Borgo Rancia insieme alla responsabile regionale Silvia Moroni e altri rappresentanti regionali. Al termine dell’evento verranno consegnate le chiavi alle 21 famiglie assegnatarie, come previsto dalla graduatoria degli aventi diritto».