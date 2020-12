FEBBRAIO - Le ordinanze del presidente della Regione e i contrasti con il Governo. Primo caso Covid nelle Marche. Legnini nuovo commissario della ricostruzione. Il dramma di Cristina: 25enne civitanovese morta dopo un incidente con gli sci. A Macerata Narciso Ricotta vince le primarie del centrosinistra e la Lega candida Andrea Marchiori

I fatti salienti del 2020 raccontati mese per mese. L’anno che sarà ricordato come quello legato al Coronavirus, con i periodi di lockdown, le morti, i contagi, è stato caratterizzato anche da tanti altri fatti. E’ iniziato con una tragedia avvenuta il 9 gennaio con la morte del 16enne Mattia Perini, l’anno bisestile si è concluso con un omicidio avvenuto la vigilia di Natale a Montecassiano. Da Wuhan al vaccino, dalla cronaca alle notizie curiose, il 2020 è stato anche l’anno delle elezioni regionali e comunali a Macerata che hanno visto un cambio degli schieramenti al governo, passati dal centrosinistra al centrodestra. Questi giorni pubblicheremo 12 articoli, uno per ogni mese, per andare a ritroso e ripercorrere l’anno attraverso i link allegati.

FEBBRAIO – Il premier Conte nomina il nuovo commissario alla ricostruzione del Centro Italia: è Giovanni Legnini, ex vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura. Succede a Piero Farabollini e dopo quattro anni dal sisma e tre commissari sembra finalmente portare un po’ di fattività alla ricostruzione, che nel 2020 segna un +66% di domande presentate.

La Lube Civitanova vince la Coppa Italia battendo in finale Perugia. Dramma a Madonna di Campiglio dove Cristina Cesari, 25enne civitanovese, morì dopo un incidente sulle piste da sci. A Macerata entrano nel vivo le elezioni comunali: Narciso Ricotta (Pd) vince le primarie del centrosinistra (secondo Miliozzi, terzo Pantanetti, quarta Monteverde), il M5S candida sindaco Roberto Cherubini, mentre la Lega lancia la candidatura di Andrea Marchiori: al suo fianco l’allora commissario regionale Paolo Arrigoni e l’imprenditore Sandro Parcaroli che qualche giorno prima ero stato indicato dal resto del centrodestra come candidato ideale e il cui nome rispunterà – stavolta da prescelto – a fine giugno. Sul fronte regionali bagarre nel Pd: Zingaretti stoppa Ceriscioli, “primarie bocciate dagli alleati, nome in dialogo con i Stelle”. Avanzavano così le quotazioni dell’ex rettore della Politecnica Sauro Longhi e anche della sindaca di Ancona Valeria Mancinelli.

Dall’ultima settimana di febbraio arriva anche da noi la paura per il coronavirus con il primo caso accertato nelle Marche. Assalto ai supermercati, lunghe code con i carrelli all’esterno, scaffali semi-vuoti, caccia all’amuchina. E arriva un altro stop a Luca Ceriscioli, questa volta dal premier Conte che con una telefonata in diretta bloccò la chiusura delle scuole annunciate dal governatore. La vicenda finì al Tar che diede ragione al Governo ma i fatti diedero ragione al matematico Ceriscioli, pochi giorni dopo furono chiuse tutte le scuole.

