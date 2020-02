CIVITANOVA - Il docente ha annunciato il provvedimento della direzione generale del Provveditorato: la durata è di 30 giorni

Sospeso per un mese dall’insegnamento Matteo Simonetti, il docente del liceo da Vinci di Civitanova finito al centro delle polemiche per un suo intervento durante una presentazione di un libro organizzata dall’Anpi.

Il 4 febbraio, su esposto dell’associazione partigiani alla direzione generale del provveditorato degli studi delle Marche, il docente è stato sentito e chiamato a giustificarsi delle parole dette in aula magna e di altre esternazioni comparse sul suo profilo social nel quale faceva riferimento alla Shoah, alla libertà di pensiero e alle piscine presenti ad Auschwitz e al piano Kalergi. La direzione generale ad appena due giorni da quella audizione ha espresso il verdetto. Simonetti dovrà rimanere lontano dalle aule per 30 giorni senza stipendio. Tra gli attestati di solidarietà al docente, sempre espressi via Facebook, anche quelli dell’assessore Maika Gabellieri («Siamo dalla sua parte perché siamo per la democrazia e per la libertà ma soprattutto per la verità storica») e della segretaria del sindaco e coordinatore di Vince Civitanova Claudia Giulietti.

