Il mondo dell’imprenditoria marchigiana piange Gennaro Pieralisi. L’industriale è morto a 82 anni all’ospedale di Marche Nord, a Pesaro, dove era ricoverato per sottoporsi ad un intervento chirurgico e dove aveva scoperto di essere positivo al Covid. Era stato il fondatore del gruppo industriale di Jesi che porta il nome della sua famiglia, leader mondiale per la costruzione e la commercializzazione di impianti oleari e macchine per la separazione di un solido da un liquido, applicate anche nel settore lattiero-caseario, saccarifero, enologico e industriale e nella produzione di impianti di depurazione. Laureato in ingegneria meccanica all’Università di Pisa nel 1965, ha ricoperto per lunghi anni la carica di ammistratore delegato del Gruppo Pieralisi. Nominato Cavaliere del lavoro, è stato membro del Consiglio direttivo e della Giunta di Confindustria. Nel 2003 Gennaro Pieralisi, era stato insignito della laurea honoris causa in Scienze e Tecnologie Agrarie dall’Università Politecnica delle Marche e dal 2003 al 2007 aveva assunto la carica di presidente della società Quadrilatero Marche Umbria SpA. Negli ultimi anni era entrato a far parte del Cda della Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi e di recente era stato nominato presidente della Fondazione Stupor Mundi, il museo di Jesi da lui caldamente voluto, che racconta la vita di Federico II. Il vicepresidente della Regione Marche e assessore alle Attività produttive Mirco Carloni esprime il suo profondo cordoglio. «Il Cavalier Pieralisi è stato per me personalmente e per tutta la regione un esempio per il grande impegno che ha sempre dimostrato nei confronti della sua comunità e per il grande contributo dato al mondo delle imprese e del lavoro. Un uomo punto di riferimento per l’intero territorio grazie alla sua forza d’animo, alla sua concretezza e alla lungimiranza che lo ha sempre contraddistinto. Alla famiglia, al figlio Gabriele e ai nipoti vanno le mie più sentite condoglianze». Il messaggio del governatore Francesco Acquaroli: «Apprendo con sincero dispiacere la notizia della scomparsa dell’imprenditore Gennaro Pieralisi. Desidero esprimere, a nome della Giunta regionale, della comunità marchigiana e mio personale, il profondo cordoglio per la perdita dell’ingegnere Pieralisi, esempio di grande attaccamento al territorio e alla tradizione imprenditoriale, precursore dei tempi con spiccato intuito e grande capacità di innovazione, che ha portato il marchio Pieralisi, dalla sua Jesi, a conquistare il mondo. Esprimo sentitamente la più commossa vicinanza ai suoi cari e ai suoi collaboratori».