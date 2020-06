MARCHE 2020 - Il coordinatore regionale Antonio Saccone: «Voglio augurarmi che il Partito democratico non si presti al tentativo vergognoso di cambiare le carte in tavola all’ultimo minuto»

«Trovo surreale che alcune forze politiche, anche tra quelle che sostengono l’attuale maggioranza in Regione Marche – peraltro, va ricordato, in un periodo pur sempre di prorogatio dovuto al rinvio delle elezioni – voglia cambiare all’ultimo momento la legge elettorale a propria immagine e somiglianza solo perché i sondaggi non fanno ben sperare». A dirlo Antonio Saccone, senatore e coordinatore regionale Udc. Il suo è l’ennesimo no al ballottaggio dopo quelli del centrodestra e del Movimento 5 stelle. «Attenzione – dice Saccone -, perché storicamente chi ha compiuto certi “blitz” non è stato premiato dagli elettori, anzi. Voglio augurarmi che il Partito democratico non si presti al tentativo vergognoso di cambiare le carte in tavola all’ultimo minuto. Sarebbe antidemocratico e oltretutto controproducente per loro stessi. Noi dell’Udc, se ciò accadesse, siamo convinti che gli elettori marchigiani capirebbero ancora di più che è giunto il momento di archiviare l’attuale maggioranza che governa la Regione».

Luca Marconi, consigliere regionale, aggiunge che «la proposta era stata già stata bocciata da tutti eccetto 5stelle e socialisti a dicembre. Sarebbe paradossale che ora venisse ripresa in regime di proroga delle regioni per una pura convenienza elettorale».