E’ stato costituito il comitato regionale del Partito comunista nelle Marche, con sezioni aperte in ogni provincia. «Appena possibile presenteremo il partito sul territorio alla presenza del segretario generale Marco Rizzo – spiegano i militanti in una nota-. In preparazione anche per la Regione Marche del terzo Congresso nazionale del Partito comunista, previsto per il 7 e l’8 novembre. Importante sarà il lavoro di questi mesi difficili per farci trovare pronti alle future elezioni regionali. La crescita costante del Partito comunista in questi anni, sia in termini quantitativi che qualitativi che di consenso, è frutto della perseveranza e del lavoro quotidiano di tutti i militanti, della chiarezza e della fermezza delle nostre posizioni, della forza della nostra ideologia. Questo importante risultato costituisce la base sulla quale costruire un’organizzazione sempre più forte e sempre più radicata nei luoghi di lavoro, nei territori e in tutta la società. Ora i lavoratori e le classi popolari hanno il loro partito anche in questa regione», conclude il partito.