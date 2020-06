POLITICA - Il leader della Lega sarà a Osimo, Montegranaro, Lido di Fermo e Porto San Giorgio. Ad annunciare il programma il commissario regionale Marchetti

«Il Segretario Federale della Lega, Matteo Salvini, torna nelle Marche il prossimo 8 giugno: il tour prevede tappe nelle province di Ancona e Fermo».Ad annunciarlo il nuovo commissario della Lega Marche, Riccardo Augusto Marchetti. Salta dunque la visita di Salvini a Macerata. «La mattinata – rende noto Marchetti – inizierà alla Lega del Filo d’Oro di Osimo, per vedere da vicino l’operatività di una delle eccellenze del sostegno alla disabilità in Italia, unico punto di riferimento per le famiglie di bambini e adulti sordociechi e con pluridisabilità sensoriali. Ci sposteremo poi nel Fermano, a Montegranaro, dove è prevista la visita ad una delle aziende marchigiane leader nel settore calzaturiero – ha proseguito Marchetti -. Qui affronteremo una delle tematiche più sentite del momento, ovvero la crisi conseguente alla pandemia da Covid 19, che ha gravemente compromesso l’economia della regione. Raggiungeremo poi Lido di Fermo, zona periferica sempre più vessata dallo spaccio. La presenza del segretario Salvini sarà occasione per avviare una riflessione seria e concreta che ci consenta di restituire dignità alle periferie divenute roccaforti della malavita. Abbiamo già iniziato a lavorare per la rinascita delle Marche – ha concluso il commissario della Lega – e avere Matteo Salvini nel territorio sarà un sostegno concreto a tutta la cittadinanza. Nel rispetto delle misure anti-contagio non sono stati predisposti appuntamenti pubblici, ma la Lega non rinuncia ad un reale contatto con il territorio, che da sempre rappresenta l’anima del nostro movimento».