Al via le iniziative in diretta Facebook del Partito democratico delle Marche. “Un Piano per la ripartenza”, è il titolo del primo appuntamento che sarà trasmesso giovedì alle 17 sulla pagina ufficiale PD Marche del social network. Interverranno i senatori dem Tommaso Nannicini, economista, e Francesco Verducci, parlamentare marchigiano, insieme a Francesco Cancellato, vicedirettore del giornale online Fanpage. «In queste settimane di isolamento collettivo e distanziamento sociale anche se distanti abbiamo continuato a fare politica grazie agli strumenti della tecnologia – dice il segretario regionale Pd Giovanni Gostoli – Sono state molteplici le occasioni di confronto in video collegamento della segretaria regionale, delle federazioni provinciali e dei circoli, anche con il Pd nazionale, sull’emergenza sanitaria, economica e sociale causata dal coronavirus, sulle misure concrete messe in campo o da intraprendere da Governo, Regione e Comuni. Insieme a questo lavoro quotidiano – prosegue Gostoli – abbiamo deciso di dedicarci all’organizzazione di iniziative sul web e nei social network, con ospiti nazionali e locali, fino a quando non si tornerà alla situazione di normalità. A giorni inizieranno anche le dirette del Gruppo consiliare regionale Pd con un format “In 30 minuti: domande e risposte sull’emergenza Covid19” ai quali interverranno assessori e consiglieri regionali dem per fare il punto sull’attività della Regione Marche. Stiamo vivendo un periodo molto difficile per chi come noi è abituato a fare politica nel territorio e incontrando le persone in carne e ossa, privilegiando il contatto umano. Però soprattutto in questo momento vogliamo essere al fianco dei cittadini, raccontare le cose che stiamo facendo per combattere il virus e confrontarci sulla ripartenza futura delle Marche e dell’Italia». Poi il segretario regionale spiega il senso della prima iniziativa di giovedì: «Siccome dovremmo convivere con il virus per un periodo di tempo, con molta probabilità non breve, la questione più importante prima del “quando” è “come” ripartire in sicurezza e senza vanificare i sacrifici fatti fino ad oggi. L’iniziativa sarà una bella occasione di confronto con relatori autorevoli e competenti. Per la “fase due” occorre un Piano nazionale di riapertura condiviso con la comunità scientifica, le Regioni e gli Enti Locali, le parti sociali e il terzo settore – aggiunge il segretario dem – Ci troveremo di fronte ad una recessione globale, la sfida è epocale e inedita, la più difficile di sempre. Per questa ragione ci sarà bisogno di una grande condivisione, coesione e unità d’intenti delle Istituzioni. Oggi per noi – conclude Gostoli – le priorità sono: continuare a combattere il virus perché la battaglia non è finita; riaprire gradualmente le attività produttive e chi torna al lavoro deve farlo in sicurezza, perché la salute delle persone viene prima di tutto; mettere in campo ogni strumento necessario per sostenere economicamente chi non ce la fa e proteggere persone e famiglie, a cominciare dai più deboli; azioni non solo emergenziali, ma anche strutturali per lo sviluppo, le imprese e il lavoro». Le dirette web saranno trasmesse nella pagina Facebook ufficiale del Pd regionale all’indirizzo: www.facebook.com/pdmarche.