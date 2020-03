CORONAVIRUS - Poche persone e bancarelle in centro questa mattina. Il centro operativo comunale da oggi è attivo. Il Santo Stefano da lunedì chiude tutti i centri ambulatoriali di riabilitazione nelle Marche

di Laura Boccanera

Mercato settimanale sottotono, bancarelle dimezzate e poca gente in giro. La vivacità e la frenesia del sabato è svanita e Civitanova ai tempi del Coronavirus mostra una faccia del tutto inedita. Pochissima gente tra le bancarelle dell’abbigliamento, molti anche gli ambulanti che hanno preferito restare a casa, qualche cliente al mercato della frutta e della verdura, ma in percentuale molto ridotta, almeno del 50%. All’ufficio postale questa mattina si entra scaglionati, la fila si fa all’esterno e la presenza all’interno è limitata a poche persone. In giro la gente non indossa le mascherine, ma porta le sciarpe attorno a naso e bocca. Nel frattempo anche associazioni, servizi e attività sospendono i lavori: discoteche chiuse oggi e domani a Civitanova, sia il Brahama che il Donoma rispetteranno l’ordinanza, l’associazione Arte ha comunicato ai suoi associati e ai cittadini che saranno sospesi i martedì dell’arte e la gita in programma il 12 marzo a Roma. Attività sportive sospese anche per la società di pallavolo Volley 79 che ha interrotto tutte le attività fino al 15 marzo per salvaguardare giocatori, tecnici e dirigenti, oltre che i frequentatori delle strutture sportive. Misure di precauzione anche nella sanità privata. Da lunedì saranno chiusi tutti i centri ambulatoriali di riabilitazione del gruppo Santo Stefano delle Marche, a Civitanova è in viale Vittorio Veneto. Intanto l’amministrazione ha attivato il Coc, centro operativo comunale per l’emergenza Covid-19. Ne fanno parte il sindaco, tecnici comunali, protezione civile e polizia municipale: «Ci servirà per gestire al meglio situazioni di rischio, misure profilattiche, per prendere tutti quei provvedimenti ritenuti utili al fine di velocizzare ed ottimizzare la risposta del sistema locale in relazione alle eventuale attivazione dei protocolli di emergenza adottati dal governo e dalla regione – spiega il sindaco Ciarapica – Ci aiuterà a lavorare al meglio e in maniera coordinata a tutela dei cittadini civitanovesi e di chi viene nella nostra città».