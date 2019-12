ELEZIONI - Nuovo sondaggio, i cittadini come i partiti fanno fatica ad individuare un nome. Ma una cosa è certa: le candidature che circolano sono tutte "togate". Un po' come è stato negli ultimi 10 anni

Chi vorresti come candidato sindaco alle elezioni comunali di Macerata 2020? Nuovo sondaggio di Cronache Maceratesi (video in alto) tra i cittadini che – proprio come i partiti – fanno fatica a individuare un nome. «Basta che sia di centrodestra» afferma convinto qualcuno. «Ricotta, mi pare una persona seria» dice un altro. In molti preferirebbero una donna, altri puntano sui giovani e qualcuno si autocandida.

Bisogna spostarsi in via Pesaro per sentire circolare i nomi dei candidati. Nei corridoi del tribunale di Macerata infatti tutti i giorni si assiste al toto-sindaco, anche perché i papabili sono quasi tutti avvocati. Come gli unici candidati attualmente in campo per le primarie del centrosinistra: Luciano Pantanetti e Narciso Ricotta. Nel centrodestra invece ha tenuto banco prima il nome del penalista Giancarlo Giulianelli e oggi si parla di altri avvocati: Paolo Giustozzi, Manuel Seri, Gianluca Micucci Cecchi e qualcuno propone il presidente della Camera penale Renato Coltorti. Oltre a quelli più ricorrenti che sono già in politica: Andrea Marchiori (Lega) e Riccardo Sacchi (Forza Italia). Tutti avvocati. Proprio come il sindaco uscente Romano Carancini e i suoi avversari alle ultime tornate elettorali: Fabio Pistarelli che nel 2010 perse al ballottaggio per pochi voti, Bruno Mandrelli che sfiorò la vittoria alle primarie del 2015 e Deborah Pantana che sempre cinque anni fa venne sconfitta al ballottaggio.

(m. z.)