CINGOLI - Emozionato il neo sindaco sostenuto dal suo precedessore che ha fatto man bassa di voti. Le dichiarazioni degli sconfitti, Francesco Pacetti (Lega) e Raffaele Consalvi (Pd)

di Leonardo Giorgi

A Cingoli trionfa il centro destra moderato, il 33enne Michele Vittori è il nuovo sindaco del Balcone delle Marche. La lista messa insieme dall’amministrazione uscente dell’ex senatore Filippo Saltamartini vince con il 45,16% delle preferenze il confronto contro la squadra supportata da Lega e Fratelli d’Italia che candidava a sindaco Francesco Pacetti (36,57%). Staccato di molto Raffaele Consalvi (18,27%) con la sua lista civica a trazione Pd, che tuttavia raccoglie un risultato superiore agli anni passati per quanto riguarda il centro sinistra a Cingoli. Da segnalare, in attesa dei numeri ufficiali, le circa mille preferenze ottenute da Saltamartini.

Tanta emozione nelle prime parole da sindaco di Michele Vittori, che nei commenti sui social viene accolto con grande campanilismo come “il primo sindaco di Cingoli” (dopo decenni di primi cittadini provenienti dalle frazioni del comune). «E’ una grande soddisfazione, grazie a tutti coloro che mi hanno votato. L’impegno dopo 10 anni di assessore è stato ripagato. E’ il culmine di un percorso iniziato 10 anni fa. Siamo stati sfidati da tutti i vecchi amministratori degli ultimi 25-30 anni di Cingoli, ma i cingolani hanno voluto premiare la concretezza e i fatti. Mi fa piacere comunque che il centro destra abbia ottenuto questo grande risultato alle europee, perché anche noi abbiamo chiesto il voto alla Lega ai nostri elettori». Un periodo di grandi cambiamenti per Vittori, che nei prossimi giorni diventerà papà della prima figlia. «E’ un periodo speciale, riusciremo a farcela. Stasera ci aspetta una cena conviviale con i nostri elettori e da domani si inizia a fare il sindaco nel paese che amo e in cui crescerò la mia bambina. E’ un grandissimo onore».

Sportività e diplomazia da parte degli sfidanti. «Prendiamo atto del dato elettorale, i cingolani hanno scelto la continuità nell’amministrazione del paese – ha commentato Francesco Pacetti -. Il nostro progetto di cambiamento per Cingoli non è stato apprezzato fino in fondo. Dobbiamo ringraziare però i circa 2200 elettori che ci hanno dato la loro fiducia. I nostri rappresentanti in Consiglio comunale faranno un’opposizione seria e responsabile e vigileranno sull’operato dell’amministrazione. Facciamo l’in bocca al lupo al nuovo sindaco Michele Vittori. Ci auguriamo che governi nell’interesse di tutti i cittadini e nel rispetto degli avversari politici. Offriamo fin da subito la nostra disponibilità per una fattiva collaborazione finalizzata a risolvere i problemi della nostra Cingoli». Anche il centro sinistra ammette la sconfitta. «Per noi non era una campagna elettorale facile per mille motivi – sottolinea il candidato Consalvi -, ma l’abbiamo affrontata con coraggio, spirito di sacrificio e come dico io con il cuore. Ai 1088 cingolani che ci hanno voluto dare la loro fiducia gli diciamo grazie, perché questa sarà la base da cui ripartire per un progetto molto più ampio. Noi dai banchi della minoranza saremo propositivi ma vigili nell’interesse della città sui temi che ci hanno caratterizzato in questa campagna elettorale come sviluppo economico, servizi sociali e educativi, sanità. Al nuovo sindaco Vittori non posso che fare gli auguri di buon lavoro per il bene della città, auguri che gli ho manifestato personalmente poco fa in un cordiale colloquio telefonico».

Nelle preferenze nominali, Filippo Saltamartini raccoglie ben 1049 voti. Le altre preferenze nella lista “Centro Destra Civico”: Pamela Gigli (412 voti), Martina Coppari (343 preferenze), Cristiana Nardi (312), Paola Paciarotti (132) e Sabina Barontini (111), mentre negli uomini, dopo Saltamartini, nell’ordine Gilberto Giannobi (160), Luca Giovagnetti (128), Monaldo Vignati (125) e Stefano Filonzi (111).

Per la lista leghista, oltre a Pacetti, prenderanno posto in Consiglio Anna Maria Tittarelli (397 voti), Lucia Rosetti (231) e Maria Catia Marchegiani(204). Consalvi sarà infine l’unico consigliere dalla lista di centro sinistra Uniti per Cingoli.

Le liste:

Michele Vittori (Centrodestra civico): Sabina Barontini, Luca Ciattaglia, Martina Coppari, Beatrice Crescimbeni, Stefano Filonzi, Sabrina Francioni, Gilberto Giannobi, Pamela Gigli, Simone Giglietti, Luca Giovagnetti, Cristiana Nardi, Paola Paciarotti, Emiliano Prosperi, Filippo Saltamartini, Monaldo Vignati, Armano Vitali.

Francesco Pacetti (Centrodestra per Cingoli): Davide Barigelli, Corrado Branchesi, Lucia Ciattaglia, Lorenzo Cignali, Albano Cocilova, Pasquale Di Maso, Andrea Giglietti, Enea Marchegiani, Maria Catia Marchegiani, Lucia Rosetti, Gian Marco Paparelli, Maria Letizia Scalpelli, Anna Maria Tittarelli, Marisa Tobaldi, Mirko Tobaldi Domenico Tomassetti.

Raffaele Consalvi (Uniti per Cingoli): Marco Bordi, Francesco Bravi, Alberto Calvelli, Gastone Corti, Floriana Crescimbeni, Antonia Gasparini, Giovanni Gallo, Ilde Maggiore, Alberto Mazzini, Roberta Palpacelli, Fabrizio Panzavuota, Ilenia Pelagagge, Sandro Simonetti, Laura Vitali Guardianelli, Pina Salomoni, Sergio Tantucci.