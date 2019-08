AL VOTO - Il candidato raccoglie il sostegno del sottosegretario Guido Guidesi, del senatore Paolo Arrigoni, dei deputati Tullio Patassini e Luca Paolini e del consigliere regionale Sandro Zaffiri. Si punta sull'ascolto e su un nuovo welfare: «Il 51% del bilancio per anziani, disabili e malati, nei primi trenta giorni il ritorno dell'ambulanza». (Messaggio elettorale a pagamento)

«Ora o mai più. Questo è il vero ed unico cambiamento». A sostegno di Luca Buldorini, candidato sindaco di Appignano della Lega arrivano il sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento Guido Guidesi ed il senatore Paolo Arrigoni, questore del Senato.

«La Lega continua a testimoniare il suo sostegno a tanti marchigiani di buona volontà che si sono messi a disposizione per realizzare quella rivoluzione del buonsenso che stiamo concretizzando al governo del Paese – ha spiegato Arrigoni che è anche responsabile del Carroccio per le Marche – Un concretezza di idee e di azione rappresentata simbolicamente dal sottosegretario onorevole Guido Guidesi, referente del governo nei rapporti con il Parlamento». Tanti simpatizzanti e militanti all’incontro pubblico e cena a Villa Verdefiore di Appignano con la lista “Su la Testa” e il candidato Luca Buldorini. Tra i presenti Anche i deputati Tullio Patassini e Luca Paolini e il consigliere regionale Sandro Zaffiri. Guidesi ha ricordato cosa significherà per la Lega il cambiamento anche nelle amministrazioni locali: «Luca non riceverà ordini dal partito ma sarà lui che chiamerà per portare le istanze del territorio, perchè è il territorio che comanda».

Buldorini affronta gli ultimi giorni di campagna con slancio ed ottimismo: «Abbiamo portato il dibattito ad Appignano, alzando il livello della democrazia, sono nato e cresciuto ad Appignano e ho investito molti anni passati a fianco della Lega. Ho catturato con gli occhi e con la mente nelle altre realtà territoriali. Il nostro programma è concreto: entro i primi trenta giorni riportiamo l’ambulanza ad Appignano e instauriamo da subito il servizio di pronto farmaco a domicilio per chi non può spostarsi, più del 51% del bilancio sarà destinato ai servizi sociali, quindi attenzione massima ad anziani, disabili e malati, dimenticati negli ultimi 10 anni» Il tema sanità è affrontato dal consigliere Zaffiri: «Non avete neanche un’ambulanza, la sanità è stata distrutta da Ceriscioli, con Luca potremo instaurare un tavolo con l’Inrca che non deve limitarsi alla casa di riposo ma deve garantire una più ampia assistenza per il territorio». Il programma economico di Buldorini punta sulla zona industriale: «Una riqualificazione che prevede incentivi per due anni sui lotti invenduti per far venire nuovi imprenditori dalle zone limitrofe»

Arriva per il candidato anche il calore dei parlamentari del territorio: Siamo una famiglia – ha ricordato Patassini – che cresce sempre di più, noi siamo quelli in carne ed ossa, non quelli di Fb. Luca e la sua squadra non saranno soli». «Qui dieci anni fa gettai il seme – ricorda Paolini – che ha dato frutto, ora andiamo avanti». La carica di Arrigoni è per una campagna fino all’ultimo minuto: «Convincere gli indecisi, per portarli alle urne fino alle 22 e 59 di domenica, per il comune di Appignano abbiamo autorizzato il nostro simbolo dentro la lista “Su la testa” e questa futura amministrazione avrà il sostegno della Lega con un Governo amico. Grazie ai candidati che ci hanno messo la faccia»

«Sono al 101esimo incontro elettorale e non ho mai visto candidati del centrosinistra con il sostegno palese del simbolo del Pd… – Guido Guidesi rivendica le promesse mantenute a livello nazionale – Abbiamo fatto la legittima difesa, e loro parlavano di percezioni strumentalizzate, dicevano che alla violenza si risponde con la cultura ma se entra un ladro in casa provate a leggergli un libro. Abbiamo alzato al soglia del loro codice degli appalti, ridotto gli sbarchi del 93%, i pulmini dell’accoglienza che costavano 5 miliardi di tasse non ci sono più e quei soldi vanno a nuove assunzioni nelle forze dell’ordine. La flat tax al 15% per 980mila partite Iva e le pensioni, in Europa porteremo le istanze dei mercati rionali contro i mercati finanziari»

Questi i candidati della lista di Luca Buldorini Su la testa: Felice Munafò, Enzo D’Ignazio, Elisa Pelagagge, Carlo Lanari, Marianna Di Monte, Arturo Sgueo, Midia Sannucci, Mascia Orioli, Luca Mazzieri, Damiano Cardoli e Valerio Giulianelli

(Messaggio elettorale a pagamento)