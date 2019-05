CASTELSANTANGELO - Impalcature sulla chiesa di San Martino, nella frazione di Gualdo. Oltre 100mila euro di investimento

Ha resistito, pur spaccato a metà, alle scosse micidiali del 2016. E poi per altri due anni e mezzo è rimasto in piedi da solo. Quasi un miracolo di equilibrio, finalmente supportato dalle impalcature: è il campanile della chiesa di San Martino, nella frazione di Gualdo a Castelsantangelo sul Nera.

Un luogo prima di passaggio, ora diventato l’ultimo baluardo di questo versante della montagna maceratese, dove la strada che prima collegava Umbria e Marche si interrompe sui cancelli rossi dell’Anas. Da lì inizia il cantiere dove gli operai sono al lavoro per ripristinare la strada Pian perduto verso Castelluccio. A Gualdo, pur con le soluzioni abitative di emergenza e alcuni lavori in corso (tra cui l’area polivalente, il B&b di Stefania Servili e lo storico ristorante l’Erborista), la vista della devastazione del terremoto è accessibile dopo pochi passi. Non arretra di un centimetro la zona rossa: qui come in tante altre parti dei Sibillini feriti. Ma dopo due anni e mezzo, tra i tetti rotti e le case squarciate, qualcosa è cambiato: il campanile è stato messo in sicurezza e per adesso è salva una chiesetta a cui le persone del posto sono molto legate. L’investimento di oltre 100mila euro però a qualcuno, con la ricostruzione ferma e immobile, ha fatto storcere il naso. Nel cuore del cratere, anche un gesto positivo può riaprire una ferita a causa della distanza palpabile tra la comunità locale e chi muove la lenta macchina della ricostruzione.

(Fe. Nar.)