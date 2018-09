BELLEZZA - La piazza gremita e una torta hanno accolto Carlotta Maggiorana tornata nella sua città dopo l'elezione

di Simone Corazza

Un vestito da vera principessa con tanto di corona e l’ambita fascia. Montegiorgio in festa per il ritorno a casa di Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana. Una festa in piazza degna dell’importante titolo conquistato. Ad accogliere Carlotta una piazza gremita e l’inno di Mameli eseguito dalla banda.

“Non mi aspettavo tutto questo” sono state le sue prime parole di fronte al grande calore della sua Montegiorgio. Sul palco il saluto del sindaco Michele Ortenzi, quello del capo di gabinetto della Prefettura di Fermo Francesco Martino, del presidente della Camera di Commercio Graziano Di Battista e dell’assessore regionale Fabrizio Cesetti. Presenti anche il sindaco di Petritoli Luca Pezzani e l’ex sindaco di Montegiorgio Armando Benedetti. Non potevano mancare anche la mamma di Carlotta, il fratello, il marito, e poi è entrato anche il piccolo nipote di due anni.

“E’ un onore essere qui in mezzo a tutti voi – ha detto Carlotta – Persone che conosco sin da piccola e mai avrei pensato di essere qui ‘venerata’ se così posso dire. Un’emozione indimenticabile, straordinaria, sto tremando” ha proseguito emozionata la neo eletta Miss Italia. Carlotta, con la voce rotta dall’emozione e dalle lacrime, ha voluto dedicare la sua vittoria ad una persona speciale:”Come già detto durante la finale dedico la mia vittoria innanzitutto al mio papà che da lassù mi sostiene sempre, sin da piccola e poi a tutta la mia regione, alle Marche, ed a tutti coloro che stanno ancora soffrendo a causa del terremoto”. Tra il pubblico immancabile la mamma di Carlotta, sulla quale la figlia ha scherzato: “Sono morta dal ridere perché mia mamma è davvero forte e quando parla si emoziona e non sa quello che dice”.

Il sindaco Ortenzi ha sottolineato: “Una delle tappe di Miss Italia è stata fatta proprio qui a Montegiorgio e Carlotta l’ha vinta. Quando sono salito qui per premiarla le ho detto, quando diventerai Miss Italia ricordati di Montegiorgio, e lei lo ha fatto veramente alla grande. Ha vinto ed oggi è qui nella sua città. Una delle serata più belle che questo paese poteva sperare e a regalargliela è stata Carlotta”.

Carlotta che ha proseguito: “Non c’è regalo più bello di una festa fatta per te dai tuoi concittadini, da chi ti vuole bene e da chi ti ha visto crescere sin da piccola. Qui in mezzo a voi mi sento davvero Miss Italia ed è una serata magnifica grazie a voi tutti, siete fantastici. Ringrazio il sindaco, l’amministrazione comunale e tutti coloro che hanno contribuito ad organizzare Miss Italia. Un grazie a Mimmo Del Moro, agente di Miss Italia per le Marche da quarant’anni, a Franco e Idria che mi hanno sempre accompagnato in questa esperienza. Spero di essere all’altezza delle vostre aspettative. Rinnovo la mia dedica alle persone delle zone terremotate e mando un abbraccio a tutti coloro che stanno ancora soffrendo. Spero di abbracciarli presto tutti. E un caro saluto alla patron Patrizia Mirigliani”.

Non poteva mancare la domanda sulle foto osé, pubblicate da alcuni giornali di gossip: “Purtroppo qualcuno si è divertito durante un servizio pubblicitario, avendo già lavorato nel mondo dello spettacolo e nei servizi pubblicitari, a scattare delle foto rubate da dietro e si è divertito a fare questo scoop. Non ho mai dato l’autorizzazione alla pubblicazione di foto osé e sono stata sempre tranquilla in questi giorni, oggi più che mai che la corona mi è stata confermata”.

Il Capo di gabinetto della Prefettura di Fermo Francesco Martino ha portato a Carlotta i saluti del Prefetto Maria Luisa D’Alessandro: “Come rappresentante della Prefettura ho ascoltato le belle parole legate al dramma del sisma. Miss Italia che giunge da Fermo può essere un ulteriore e importante tassello per fare da testimonial di un dramma da cui gradualmente si sta uscendo ma che necessita di un grande lavoro”.

Il Presidente della Camera di Commercio Graziano Di Battista ha aggiunto: “Mi complimento per come si è saputa porre, sia qui che nelle manifestazioni televisive dove è stata eccezionale. Siamo orgogliosi che una bellezza dell’Italia e del mondo venga rappresentata dal nostro territorio. La Camera di Commercio conta 23 mila aziende e potrai raccontare che la corona racchiude in sé il cappello di Montappone, le scarpe del distretto della calzatura e tanto altro. Insomma, la moda e la bellezza sono di casa qui”.

La festa è proseguita con tanti omaggi per la Miss e le immancabili foto con tutti i suoi sostenitori.