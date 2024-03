Prevede il rilancio di Villa Potenza ma anche dei comuni della vallata il progetto Social Valley che è stato finanziato per 5,6 milioni di euro. A rendere nota l’idoneità del progetto ammesso a finanziamento è il Comune di Macerata che ne è capofila.

«Le linee di intervento del bando della Regione Marche – si legge in una nota – erano state definite con i fondi Fesr 2021-2027 per 5 milioni di euro e Fse+ per 600mila euro, con una particolare attenzione all’aspetto sociale e di inclusione, anche lavorativa, delle persone con disabilità e con situazioni di svantaggio e fragilità». Al Comune di Macerata, che si è classificato secondo sulle 5 province con il punteggio di 76,67, andranno anche ulteriori 66mila euro per le dotazioni di assistenza tecnica.

«L’Amministrazione comunale, grazie al lavoro sinergico degli Assessorati e di tutta la struttura comunale – che ringrazio – continua a portare a casa importanti finanziamenti che cambieranno, in positivo e in meglio, il volto della città – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli -. Una Macerata dove, grazie agli interventi e ai progetti che stiamo sviluppando, ora è possibile guardare a un futuro di sviluppo solido e concreto con degli obiettivi chiari e certi: promuovere una nuova vivibilità cittadina che mette al centro i maceratesi e sviluppare una strategia sociale, culturale, turistica, urbana e promozionale che sia in grado di valorizzare l’esistente per rendere Macerata sempre più attrattiva e centrale a livello regionale. Con il progetto Social Valley, la scelta dell’Amministrazione è ricaduta su Villa Potenza che raccoglie un grande bacino e serve anche molti comuni limitrofi, rappresentando un punto strategico di sviluppo sotto tutti i punti di vista e anche un punto di riferimento per il territorio provinciale».

I soggetti destinatari degli interventi ITI 2 sono i capoluoghi di provincia, come capofila, che hanno delle aree confinanti con altri comuni che complessivamente hanno una media o elevata urbanizzazione. L’area indentificata dall’Amministrazione è la valle del Potenza per la quale si prevede una riqualificazione complessiva a beneficio anche di altri comuni. Oltre a Macerata saranno coinvolti i comuni di Montecassiano, Recanati, Porto Recanati e Potenza Picena. L’intervento parte anche dal bacino di utenza del Centro Fiere che rappresenta un punto di riferimento per molti altri progetti legati alla promozione del territorio circostante e si integra al progetto regionale di riqualificazione della Strada Regina e alla realizzazione del nuovo casello autostradale.

«Gli interventi – conclude la nota del Comune – che hanno visto la sinergia di tutti gli Assessorati, prevedono una complessiva riqualificazione e rigenerazione dell’area con una particolare attenzione all’aspetto sociale e dell’inclusione, culturale, del decoro urbano, turistico e promozionale. Social Valley prevede, inoltre, lo sviluppo di interventi promossi con altri stakeholders del territorio».