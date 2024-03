di Luca Patrassi (foto di Fabio Falcioni)

Stavolta ci siamo, la data (il primo aprile) magari non sarà quella annunciata d’impeto questa mattina dal sindaco Sandro Parcaroli, data che pure potrebbe lasciare spazio a una qualche forma di perplessità, ma nei primi giorni del prossimo aprile partiranno i lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario di via Roma.

Stamattina conferenza stampa in grande stile nella sala del Consiglio comunale, presenti il commissario alla ricostruzione Guido Castelli, il primo cittadino Sandro Parcaroli, il vicepresidente della Provincia Luca Buldorini, gli assessori comunali Andrea Marchiori, Paolo Renna e Francesca D’Alessandro, il dirigente dell’ufficio tecnico comunale Tristano Luchetti e lo staff dell’Ufficio Ricostruzione. Ieri c’è stata la conferenza dei servizi che ha approvato, con voce univoca, il progetto esecutivo che ora sarà validato ed approvato con delibera di giunta. Questione di pochi giorni, si darà avvio al cantiere. A distanza di 40 anni dall’emergere delle necessità di bypassare il sottopasso di via Roma che ostruisce l’accesso e la città, sarà dunque la giunta Parcaroli a far saltare un’immagine simbolo dell’arretratezza viaria del capoluogo. Opera messa nel programma elettorale che si avvia a realizzazione, anche grazie agli ingenti fondi messi a disposizione dalla struttura commissariale guidata dal senatore Guido Castelli.

«A Macerata – ha sottolineato il commissario Castelli – mi unisce un legame storico, qui ho studiato e ho mosso i primi passi della mia attività: per Macerata passano flussi e dinamiche che è necessario presidiare. Ripetiamo spesso che stiamo costruendo il posto migliore in cui vivere, una civitas e in questo senso sono molte le azioni che intendiamo sviluppare. Il sottopasso di via Roma è un’opera strategica che si innerva con gli investimenti per l’elettrificazione della linea ferroviaria Civitanova-Albancina, con il sistema delle ciclovie, con il cammino lauretano e – ultimo ma non ultimo – con il nuovo ospedale. Quanto al sottopasso la struttura commissariale ha svolto e portato a termine un lavoro complicato anche di raccordo con i vari Enti e società coinvolti. Il sottopasso è un’ opera attesa da una città che può guardare meglio al futuro: la libertà di movimento è vilipesa dai rallentamenti, il posto mogliore in cui vivere è anche quello in cui si circola bene». Castelli ha rivolto un plauso all’azione della Regione: «Il nodo di rete di Macerata si collega al tema più generale del piano di riconnessione di area del cratere e per questo ringrazio il presidente Acquaroli, arrivare da Fabriano ad Ascoli passando per l’entroterra è un sogno che si realizza. Dobbiamo ottimizzare una stagione che non ci sarà più, questa massa di risorse pubbliche che abbiano ora dobbiamo utilizzarla bene ora perché verranno tempi un po’ più bui».

Ad aprire i lavori dell’incontro è stato il sindaco Sandro Parcaroli: «Per la città è un giorno molto importante, annunciamo l’avvio del cantiere del sottopasso: lo aspettiamo da quaranta anni. Era un’opera che avevo messo nel programma elettorale e si sta realizzando. La comunicazione del finanziamento mi è arrivata esattamente un anno fa dal senatore e commissario alla ricostruzione Guido Castelli, ricordo che ero seduto su una panchina e ho fatto un salto di gioia, ringrazio il commissario Castelli per il lavoro che sta svolgendo. Tante le opere che stiamo realizzando grazie ai finanziamenti che arrivano dalla struttura commissariale guidata dal senatore Castelli, da via Roma a via Zorli». Dal sindaco il microfono passa all’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Marchiori: «E’ un giorno importante, un giorno di lavoro: chiudiamo la fase amministrativa ed iniziamo un iter di cantiere: l’amministrazione ha scritto un libro di cose concrete e mantenere le promesse elettorali è un segno di rispetto per chi è andato a votare, è il modello di questa amministrazione grazie a una filiera di governo di centrodestra che sta dando risultati concreti anche e soprattutto nelle infrastrutture».

A dare i dettagli tecnici è l’ingegnere Tristano Luchetti: «La scelta che abbiamo fatto è stata quella di variare l’impostazione del progetto iniziale: andare fuori sede per avere un’altezza idonea anche per i mezzi di soccorsi e dare un’alternativa anche alla futura via Mattei-La Pieve e connetterci alla viabilità per il nuovo ospedale: sono 150 metri per 5 metri e mezzo di profondità e ci saranno passaggi pedonali e ciclabili. Il costo è di circa otto milioni. I lavori sulla sede ferroviaria si svolgeranno nella fascia di 40 giorni compresa tra l’otto giugno e il venti luglio perché la tratta ferroviaria è interrotta in quel periodo. Abbiano avuto la grande disponibilità dell’impresa Francucci e dei progettisti della Sintagma, ora ci sarà la validazione del progetto e l’approvazione in giunta.

Poche settimane ma le operazioni di cantiere inizieranno subito: l’opera sarà finita per la prossima primavera. Ci saranno disagi nel momento in cui metteremo mano alla rotatoria di Collevario, ma contiamo di limitarli ad un arco temporale di un mese». Insomma si parte, che sia il primo aprile o nei giorni successivi, e non è un pesce di aprile dopo quaranta anni di attesa. Parte il conto alla rovescia per vedere consegnata agli archivi l’immagine del passaggio a livello di via Roma (e delle auto in coda ad ogni passaggio del treno). Alla conferenza hanno partecipato anche diversi consiglieri comunali e tra questi Romina Leombruni e Lorella Benedetti.