di Marco Pagliariccio

Se di giorno la Grand Roue 34 attira diversi curiosi – non è raro durante la giornata notare persone appollaiate sul muretto di viale Puccinotti semplicemente col naso all’insù – di notte il colpo d’occhio è ancora più scenografico. Le luci viola che avvolgono i bracci metallici della ruota panoramica inaugurata sabato scorso spiccano nella penombra dei giardini Diaz, regalando effetti super “instagrammabili” come si può vedere nelle foto in questo articolo di Andrea Del Brutto e Fabio Falcioni.

Al di là dell’impatto scenico, però, l’attrazione principe della primavera maceratese ha raccolto buonissimi numeri nel primo weekend di apertura, come conferma Riccardo Claudi, amministratore delegato della Hsc Events, l’azienda che ha portato la ruota in città. «Siamo contenti perché, nonostante il meteo incerto di sabato, abbiamo staccato circa 1500 biglietti nel fine settimana, che è più o meno la cifra che ci eravamo posti come obiettivo ipotetico – spiega Claudi – peccato perché all’inaugurazione di sabato non c’era tanta gente, avremmo potuto fare molto di più, ma purtroppo il nostro settore ha una variabile enorme con la quale fare i conti: le condizioni metereologiche. Sapevamo che montare la ruota panoramica più alta mai installata nelle Marche avrebbe fatto rumore e così è stato, ma è chiaro che restando per due mesi non ci aspettavamo certo un afflusso tutto nei primissimi giorni. Ma contiamo anche in un effetto passaparola: noi ci mettiamo del nostro per la promozione, ma chi viene poi ovviamente fa foto, le condivide sui social e contribuisce a fare da cassa di risonanza. Al momento siamo contenti di questo primo approccio».

L’obiettivo, a livello numerico, è chiaro. «Considerando i 1500 biglietti dei primi due giorni, penso il minimo che possiamo aspettarci è staccare 15mila biglietti – riflette l’ad di Hsc Events – la grande variabile è sempre il meteo: basta che piova nel weekend pasquale e rischi di perdere 3-4mila presenze. Comunque Macerata è una bellissima città, dalla cima della ruota c’è un panorama spettacolare, ringrazio l’amministrazione comunale e in particolare l’assessore Sacchi che ci ha dato la possibilità di piazzarci in quella posizione, perfetta perché da lì si vede tutta Macerata e da gran parte di Macerata si vede la ruota. Ora stiamo lavorando per organizzare una giornata interamente dedicata alle persone con disabilità. Siamo appena arrivati, ma ci arriveremo».

Per avere un’idea più precisa di chi ha fruito della ruota, l’azienda procederà a una profilatura più dettagliata degli avventori. «Lo scorso weekend non siamo riusciti ad organizzarci, siamo arrivati giovedì per montare tutto e sabato eravamo già attivi, sono state ore molto intense – finisce Claudi – ma già dal prossimo vorremmo chiedere a chi acquista il biglietto di dirci da dove viene, se da Macerata, dai centri limitrofi o addirittura da fuori provincia e regione, in modo da poter avere dei dati sull’impatto a livello turistico che avrà avuto l’attrazione».

La ruota è aperta nei giorni feriali dalle 14 alle 23, nei festivi e prefestivi dalle 10 alle 24. Biglietto intero 8 euro, 6 euro per i bambini di altezza inferiore ai 120 centimetri.