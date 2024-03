di Mauro Giustozzi

I maceratesi votano a stragrande maggioranza per una nuova piazza davanti allo Sferisterio invece del ripristino del parcheggio esistente in precedenza, mostrando un grande interesse al futuro di questo luogo che si trova alla fine di viale Trieste, in prossimità dell’arena Sferisterio.

Questi gli esisti del sondaggio promosso da CM che ha visto la partecipazione di 700 votanti che si sono espressi a larghissima maggioranza (79%) per la pedonalizzazione mentre il 21% è favorevole al ritorno ad usare quello slargo come parcheggio auto. Anche nei commenti in calce agli articoli la gran parte è favorevole a dare una nuova bellezza e decoro ad una zona che dopo i lavori effettuati si è riqualificata e valorizzerebbe ancor più il contesto in cui è inserita rispetto ad una semplice area di sosta auto.

«Ringrazio Cronache Maceratesi per aver sollecitato un dibattito in città che ho visto ha suscitato molto interesse e partecipazione di cui dovremo tenere conto nel momento di decidere, in modo condiviso con tutti i soggetti interessati, il futuro che dovrà avere lo spazio di piazza Nazario Sauro» dice l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori.

Che l’argomento sia caldo lo testimonia anche il fatto che se ne discuterà in Consiglio comunale in quanto il Partito Democratico ha presentato un ordine del giorno per chiedere all’amministrazione di destinare quest’area a esclusivo uso pedonale. «I maceratesi hanno dimostrato molto interesse alla questione partecipando attivamente al sondaggio lanciato da CM -prosegue Marchiori – e questo ha evidenziato anche la soddisfazione per un lavoro di riqualificazione di quell’area che è stato assai considerato, anche se l’intervento non è ancora del tutto terminato. Siamo soddisfatti che i cittadini abbiano apprezzato questa iniziativa volta a dare più bellezza e decoro alla città, segno che abbiamo centrato una esigenza molto sentita dai maceratesi. L’altra osservazione che posso fare è che non esiste una soluzione buona ed una cattiva tra parcheggio o piazza pedonale perché ognuna delle due ha un beneficio. Al di là del risultato numerico del sondaggio, che è comunque significativo come testimoniato dai numeri di chi ha partecipato su Cronache o anche in genere nel dibattito che si è sviluppato sui social o tramite messaggi che abbiamo ricevuto, i maceratesi di sicuro apprezzerebbero di più un’area pedonale anche servita con delle sedute, delle fioriere o aiuole, insomma uno spazio che con un adeguato arredo urbano migliori il colpo d’occhio della vicina Porta Mercato e dello Sferisterio. E questo è positivo, perché la bellezza della nuova pavimentazione installata si sposa bene con la fruibilità di quell’area. E’ innegabile che alla maggior parte dei maceratesi piacerebbe che questa zona fosse pedonalizzata e fornita di servizi. E’ un dato di fatto di cui non si può non tenere conto».

L’assessore però non si sbilancia oltre nell’indicare quale sarà la nuova destinazione di questo spazio che è stato rinnovato e riqualificato. «Bisogna certo rispettare le opinioni e tutte le esigenze: non è che il 20% dei cittadini che preferiscono i parcheggi conta meno dell’80% che è favorevole alla pedonalizzazione guardando il sondaggio di CM. – prosegue Marchiori – Per cui chi amministra deve tenere conto di tutte le esigenze ed ogni opinione è rispettabile. E’ importante che l’amministrazione tenga in conto delle opinioni e delle esigenze di tutti i soggetti coinvolti da questa scelta. Bisogna ad esempio considerare il tema del mercato settimanale che, proprio in quell’area, vede la presenza di sei ambulanti che hanno una concessione e un’area assegnata per le proprie attività. Anche questo rientra nel rispetto delle esigenze di cui è necessario tenere conto. Occorre individuare una soluzione che contempli tutto ciò. Se si attrezzerà quell’area con delle sedute, con delle fiorire è evidente che ciò comprimerà lo spazio degli ambulanti che oggigiorno utilizzano non solo banchetti ma spesso anche i furgoni per esporre la merce. Una soluzione potrebbe essere quella di trovare un nuovo posto per l’ambulante, qualora esso condivida lo spostamento, oppure degli arredi mobili da spostare il mercoledì giorno del mercato. E’ un ragionamento che va fatto in modo ponderato, trovando una soluzione che accontenti tutti, che non mortifichi la destinazione dell’area che ne deve guadagnare in bellezza. Un risultato però è stato già ottenuto: bisogna dire un grazie ai maceratesi che hanno trovato nelle nostre attività di riqualificazione un motivo per rinnovare l’interesse verso la città. Se non si fosse fatto nulla tutto questo non sarebbe accaduto».

I passaggi successivi per arrivare ad una decisione definitiva sullo spazio di piazza Nazario Sauro saranno sia istituzionali ma anche di confronto con i soggetti coinvolti che hanno interessi in quella zona. «Lo valuteremo in giunta, con gli uffici, da quello Attività produttive all’ufficio Tecnico – conclude Marchiori – con gli esercenti commerciali della zona, con gli ambulanti. E’ giusto che tutti siano coinvolti in pari misura, è necessario che l’amministrazione non prenda iniziative muscolari ma che operi con buon senso e condivisione di quella che sarà poi la scelta da adottare. Questo passaggio avvenuto su CM di opinione pubblica ha visto i cittadini partecipare ed esprimere una propria preferenza e ciò mi pare un risultato molto positivo».