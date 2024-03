«Pare sconveniente che un dirigente, appena cessato dall’incarico, senta il bisogno di gettare discredito sull’amministrazione della città con insinuazioni neanche tanto velate. A meno che non stia preparando una sua candidatura, fatto che auspicabilmente dovrebbe essere dichiarato pubblicamente, se non altro per rispetto di chi sta facendo opposizione politica». L’assessore del Comune di Macerata Andrea Marchiori risponde a Gianluca Puliti in merito agli incarichi professionali per il Pnrr (leggi l’articolo).

Oggi l’ex dirigente in pantofole Gianluca Puliti scrive sui lavori pubblici, più o meno come “l’umarell” (ovvero il pensionato che si aggira, per lo più con le mani dietro alla schiena, presso i cantieri di lavoro, controllando, facendo domande, dando suggerimenti o criticando le attività che vi si svolgono) – sottolinea Marchiori -. Comunque lo rassicuro: anche dopo il suo passaggio a meritato riposo, l’amministrazione e la struttura burocratica continuano ad esercitare il governo con trasparenza e legalità come lui stesso, in questi anni, avrà avuto occasione, in conferenza dei dirigenti, di condividere con i suoi colleghi – conclude l’assessore – Lo ringrazio, comunque, per aver sottolineato che siamo riusciti a portare a Macerata tantissime risorse per importanti investimenti, milioni di euro che non piovono dal cielo ma che sono frutto di un grande lavoro di squadra».