di Luca Patrassi

Affidati i lavori per la realizzazione del parcheggio da cinquanta posti in via Zorli al servizio anche di via Maffeo Pantaleoni. La determina è appena stata pubblicata all’albo pretorio e porta la firma del dirigente dei Servizi tecnici del Comune, l’ingegnere Tristano Luchetti: l’intervento da 66mila euro è stato affidato alla ditta Cagnini Costruzione di Muccia. L’opera fa seguito all’accordo tra i soggetti privati interessati, il Comune di Macerata e l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, per gli interventi di ricostruzione del complesso di edifici condominiali di via Maffeo Pantaleoni, dai civici 89 al 111, e di via coniugi Zorli (quartiere Pace) e per la risoluzione delle interferenze con le infrastrutture della viabilità comunale per una spesa di 2.7 milioni di euro.

Già affidati i lavori propedeutici alla realizzazione dell’opera di sostegno strutturale indispensabile per la messa in sicurezza dell’area ubicata tra la viabilità comunale di via Pantaleoni e l’area in cui insistono i fabbricati privati oggetto di demolizione, realizzate anche le opere di sistemazione dei servizi a rete. Ora appunto la realizzazione di cinquanta stalli per la sosta delle auto «considerata – si legge nella determina – la necessità di affidare i lavori di realizzazione di un nuovo parcheggio in via Zorli, al fine di consentire ai residenti di poter sostare e quindi di diminuire i disagi durante le operazioni di demolizione e ricostruzione dei fabbricati».

Ad illustrare il progetto è l’assessore comunale all’Urbanistica Silvano Iommi: «Si tratta di cinquanta nuovi stalli, a cui aggiungere i dieci già di proprietà comunale nel vicino condominio delle Spighe».

L’area di proprietà comunale che sarà adibita a parcheggio è quella retrostante gli immobili di via Maffeo Pantaleoni che saranno demoliti. Secondo il Prg si tratta di un’area adibita a verde, in realtà da tempo aveva assunto le sembianze di una discarica.

(foto Falcioni)