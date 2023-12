“Social valley”, strategia territoriale per 5,6 milioni di euro. La giunta di Macerata ha deliberato la presentazione della Social valley che riguarda il progetto di Interventi territoriali integrati (Iti2). Il tutto è finanziato da fondi europei. Si tratta di un progetto che a Macerata riguarderà la valle del Potenza e saranno coinvolti i vicini comuni di Montecassiano, Recanati, Porto Recanati, Potenza Picena. L’intervento parte anche dal bacino di utenza del Centro Fiere, in fase di ultimazione, che rappresenta un punto di riferimento per molti altri progetti legati alla promozione del territorio circostante e si integra al progetto regionale di riqualificazione della strada Regina e alla realizzazione del nuovo casello autostradale.

Gli interventi, che hanno visto la sinergia di tutti gli assessorati, prevedono una complessiva riqualificazione e rigenerazione dell’area con una particolare attenzione all’aspetto sociale e dell’inclusione, culturale, del decoro urbano, turistico e promozionale. Social Valley prevede, inoltre, lo sviluppo di interventi promossi con altri stakeholders del territorio.

«Questo progetto ha come obiettivo la valorizzazione di un’area periferica, con possibile sviluppo urbanistico, individuata come strategica per le finalità del progetto – ha commentato il sindaco Sandro Parcaroli -. La scelta è ricaduta su Villa Potenza, che raccoglie un grande bacino e che serve anche comuni limitrofi rappresentando un punto di incontro strategico di sviluppo sotto tutti i punti di vista. La progettualità di “Iti2” rappresenta per Macerata un punto di arrivo e soprattutto di partenza dato che permetterà di rilanciare Villa Potenza, e tutto il capoluogo, grazie a un intervento mirato allo sviluppo sociale, economico, culturale e turistico».