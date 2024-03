di Mauro Giustozzi (foto di Fabio Flacioni)

Cartelli di divieto di sosta, transenne, escavatori già in azione a piazza Vittorio Veneto dove si è aperto il cantiere per la rifunzionalizzazione di tutto lo slargo noto ai maceratesi anche come piazza San Giovanni, vista la presenza della Collegiata con accanto la biblioteca Mozzi Borgetti, sia nella parte pedonalizzata che in quella riservata al transito ed alla sosta delle auto.

Cantieri che si chiudono come quello su via Basily ed altri che si aprono come appunto questo di piazza Veneto. Al punto che l’istrionico Marco Cecchetti, titolare di Basquiat Bistrot, l’ex Venanzetti, e soprattutto del Samo che si affaccia su piazza Veneto, si è lasciato andare su Facebook ad un post piuttosto ironico. «Cambierei il cartello di ingresso della città un’altra volta – ha scritto Cecchetti -: dopo Macerata città della pace, Macerata città dello sport scriverei la più ovvia e reale! Macerata città dei cantieri!».

L’intervento di sistemazione di via Basily si è concluso già da una settimana, c’è stata la necessita di un assestamento della nuova pavimentazione installata prima che torni a sopportare i flussi di traffico e di auto in sosta lungo la discesa che immette poi su via Santa Maria della Porta ma nei prossimi giorni riaprirà al transito.

Ed ecco che stamattina gli operai si sono spostati in piazza Veneto dove i lavori sono ripartiti come ideale prosecuzione e completamento di tutta la zona dopo quelli eseguiti su piaggia della Biblioteca dove è stato posizionato un nuovo asfalto carrabile e passaggi pedonali in pietra. «Sono partiti i previsti lavori di completo rifacimento della pavimentazione di piazza Vittorio Veneto – ci dice l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori -. Un’opera di riqualificazione importante che segue quella magnifica di recupero della Cattedrale di San Giovanni. L’intervento consiste nella completa rimozione della pavimentazione e, poi, ripristino con pietra arenaria. Al momento il cantiere è contenuto nell’area adibita a parcheggio e, presumibilmente subito dopo Pasqua, si estenderà anche sulla sede viaria tra via Domenico Ricci e Piaggia della Biblioteca. Nella parte pedonale verranno fatte delle riprese nei tratti ammalorati e nelle griglie per valorizzare l’oculo che sarà oggetto di successiva riqualificazione. Macerata sta vivendo un tempo di rinnovata bellezza con tanti restauri conservativi».

Si perché abbinato alla riqualificazione di questa piazza c’è il progetto per la realizzazione di un oculo trasparente a terra che lascia intravedere l’interno del grande pozzo le cui pareti illuminate sono piene di libri, per l’appunto diverrebbe un pozzo di cultura. Un recupero di questo oculo fortemente voluto dall’assessore all’Urbanistica, Silvano Iommi.

L’appalto dei lavori è stato vinto dall’impresa Edilbiangi di San Severino per l’importo contrattuale di 252.394,84 euro. Si tratta di sostituire la ghiera che adesso è composta di mattoni con sezioni grigliate in ghisa. In questo modo si vuole recuperare questo spazio anche per raccontare la storia identitaria di quel luogo e della città. Insomma, nuova vita al pozzo di piazza San Giovanni che negli ultimi anni era divenuto ricettacolo di mozziconi di sigarette e di immondizia in genere. Inizialmente il progetto prevedeva l’apposizione pure di panchine cosa che è però stata rivista per la presenza del sagrato della chiesa e le sedute possono disturbare la vista d’insieme della Collegiata.