di Marco Pagliariccio (foto Fabio Falcioni)

Da un lato i Sibillini, dall’altro i colli maceratesi e la vista che spazia fino al mare. Ma anche i tetti e le cupole del centro storico visti da una prospettiva inedita. La pioggia aveva messo i brividi, ma alla fine il meteo è stato clemente e allora l’inaugurazione della Grand Roue 34 ai giardini Diaz di oggi pomeriggio è filata liscia come da programma.

Giunta comunale schierata in corposa delegazione per il taglio del nastro, con in testa il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore Riccardo Sacchi, deus ex machina dell’iniziativa, che hanno anche battezzato il primo giro della ruota insieme a una vicesindaca Francesca D’Alessandro decisamente impaurita e all’assessore Andrea Marchiori.

«Siamo riusciti in qualcosa che a Macerata non si era mai fatto – ha evidenziato Sacchi – si tratta della ruota panoramica più alta mai installata nelle Marche con i suoi 34 metri, le altre non hanno mai superato i 30. Ma al di là delle misure, ciò che conta è che portiamo qualcosa di nuovo alla città con l’intento di dargli ancora più appeal nel periodo primaverile, creando così un buon indotto anche a livello turistico e commerciale».

Sacchi ha ribadito che l’operazione è a costo zero per il Comune: «La Hsc Eventi copre tutte le spese, compresi allacci di corrente e occupazione del suolo pubblico, assumendosi tutto il rischio d’impresa con la biglietteria – ha sottolineato l’assessore – è un’attrazione nuova, fresca, per famiglie ma anche per ragazzi: l’obiettivo è quello di portare vivacità ma anche di dare un nuovo volto a una zona bellissima della città come quella dei giardini Diaz, creando un effetto deterrente verso i malintenzionati».

La scelta della location presenta alcune criticità (lo spazio per lasciare transitare gli autobus è il minimo sindacale, in caso di congestionamenti il rischio ingorghi c’è), ma è stata quella nella quale si sono bilanciate meglio tutte le necessità: da quella di tenuta del terreno a quella dell’impatto estetico, senza dimenticare ovviamente quella economica. «Naturalmente l’impresa aveva necessità di una posizione nel centro della città – approfondisce Sacchi – avevamo pensato al piazzale dell’Eurospin o all’Oasi, ma erano troppo fuori dal centro storico, mentre piazza della Libertà o anche piazza Mazzini non erano adeguate sia per l’impatto estetico che per la tenuta del terreno, visto che nel sottosuolo ci sono delle grotte e la struttura pesa circa 90 tonnellate. Questa dei giardini Diaz è stata una scelta azzeccata sotto tutti i punti di vista».

Difficile fare previsione sul numero di biglietti che potranno essere staccati da qua al 18 maggio, essendo una prima volta per la città. Chiaro che oggi il tempo incerto non ha favorito un afflusso di massa, ma già domani il test potrebbe essere più probante. La ruota sarà aperta, nei giorni prefestivi e festivi, dalle 10 alle 24, in quelli feriali dalle 14 alle 23. Il costo del biglietto è di 8 euro per gli adulti e di 6 euro per i bambini con altezza inferiore ai 120 centimetri. L’ingresso alla ruota, che ha disposizione 24 cabine (aperte lateralmente ma coperte sopra per proteggere gli avventori anche in caso di pioggia) per un totale di 144 persone a pieno carico, è gratuito per le persone con disabilità compatibili con la struttura.