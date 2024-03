di Luca Patrassi

Mezzi meccanici in azione questa mattina lungo via Maffeo Pantaleoni, in particolare nell’area, ben delimitata dalle recinzioni di sicurezza, degli otto palazzi da abbattere perché resi inagibili dal sisma. Avviata la prima fase della demolizione, in particolare si tratta dell’azione di bonifica dell’amianto. Nelle settimane scorse c’era stato lo sgombero degli arredi interni nei vari appartamenti.

Negli otto immobili di via Maffeo Pantaleoni, nel quartiere Pace, c’erano già state le operazioni di svuotamento interno delle strutture: dalle tubazioni ai sanitari, ma anche gli infissi e le ringhiere. Ora è appunto in corso la rimozione delle parti in amianto, un intervento propedeutico alla demolizione vera e propria che verrà fatta con i mezzi pesanti e che dovrebbe realizzarsi appunto nella seconda settimana di aprile.

Vero è che si sono ripetuti negli ultimi mesi gli annunci (a vuoto) dell’avvio della delicata fase di demolizione degli immobili ma stavolta ci dovremmo essere. Nella seconda settimana di aprile, tolto di mezzo l’amianto, inizieranno le operazioni per demolire completamente gli otto immobili in questione. Sono finora risultate efficaci le misure predisposte dal Comando della polizia municipale per ridurre al minimo i disagi alla viabilità. Disagi limitati al minimo, ma è bene evidenziare che quella in corso in via Maffeo Pantaleoni è l’operazione di ristrutturazione edilizia più importante dal dopoguerra, un investimento di quasi 50 milioni per circa 500 residenti.

Il piano per la viabilità: rimarranno il senso unico in salita per Borgo San Giuliano, il senso unico di percorrenza in viale Leopardi e il doppio senso di marcia all’intersezione tra Borgo San Giuliano e via Pantaleoni. Sarà, invece, previsto un restringimento di corsia da via Diomede Pantaleoni verso via Leopardi per permettere l’uscita da Borgo San Giuliano e, quindi, l’immissione in via Leopardi senza dare la precedenza in modo da rendere più fruibile la circolazione.

Per quanto riguarda la sosta e i posteggi, saranno garantiti 10 stalli nella traversa di via Pantaleoni con Borgo San Giuliano, 12 posti esterni e 10 interni presso il condominio Le Spighe e 8 posti in via Pantaleoni nell’area adiacente alla scuola. Saranno interdetti i 17 posti in via Pantaleoni davanti alle palazzine da demolire e 8 posti del lato sinistro in via Zorli.

(foto di Fabio Falcioni)