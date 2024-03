Il titolare di Hab Paolo Perini va all’attacco dell’amministrazione comunale per la vicenda del no opposto alla sua richiesta di proroga della concessione per i tavolini all’aperto. Prima, nei giorni scorsi, il ricorso al Tar contro la determina dirigenziale ed ora la protesta, corredata da una lunga serie di foto, per far notare come il Comune consideri una fonte di “congestione veicolare” la presenza dei tavolini di Hab lungo via Gramsci mentre nessun problema evidentemente creano le auto in sosta selvaggia che ostruiscono i passaggi.

Il titolare del pub di via Gramsci, Paolo Perini, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un durissimo post di commento: «Visto che i tavolini di un dehor – scrive Perini – creano disservizio per congestione veicolare, invio una bella carrellata di fotografie che non lasciano ombra di dubbio su quali siano i veri problemi che qualcuno non ha voglia di vedere».

La differenza tra i tavolini e la sosta selvaggia di adesso: «Prima le sedie aiutavano a fare passare i pedoni verso la galleria. Ora invece parcheggiano direttamente dentro la nostra attività. Ma non me la prendo con chi parcheggia, non me la prendo con nessuno, è semplice evidenza». L’attacco alla giunta: «Su, amministrazione, siate seri, almeno intellettualmente. Che nessuno vi attacca se non voi stessi allo specchio. Parlano di attacchi ma io penso – è appunto l’opinione del titolare del pub di via Gramsci – che ci sia un sostanziale menefreghismo e tanta tracotante spavalderia». Nei giorni scorsi il titolare di Hab Paolo Perini aveva fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale delle Marche contro l’atto del Comune spiegandone anche le motivazioni: «Questo ricorso è oggettivo, c’è un problema di discrezionalità da parte della giunta e di alcune persone in particolare: un provvedimento può esserci ma deve essere motivato. La motivazione usata per bocciare la mia richiesta (“congestione veicolare”) è allucinante». In definitiva la oramai celebre congestione veicolare in via Gramsci si creerebbe con i tavolini all’aperto ma non con le auto in sosta ovunque.

(l. pat.)