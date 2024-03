«”E io pago!” diceva Totò. Solo che questa volta a pagare saremo tutti noi cittadini incolpevoli». Inizia così l’affondo di Sandro Bisonni, portavoce provinciale di Europa Verde, sul tema rifiuti e Tari. A causa della mancata individuzione di una discarica provinciale infatti, è previsto un aumento della Tari del 9,5% nel 2024 e 2025.

«La cattiva gestione dei rifiuti e in particolare l’incapacità di pianificare e sviluppare per tempo una proposta sostenibile per individuare la nuova discarica provinciale sta per scatenare tutti i suoi effetti negativi nelle tasche dei cittadini che si ritroveranno ben presto a pagare una Tari come non si era mai vista prima – aggiunge Bisonni – Eppure i cittadini sono incolpevoli in quanto, come noto, la nostra provincia è la più virtuosa della regione in termini di raccolta differenziata, grazie proprio al comportamento virtuoso della popolazione. Questo è il ringraziamento? In aggiunta la cosa più assurda è che a fronte di una tale chiamata alle armi, o meglio al portafoglio, si sta ancora portando avanti la folle idea di realizzare un digestore anaerobico; un impianto inutile e costoso. Inutile perché siamo già autosufficienti e stiamo già gestendo correttamente tutto l’organico prodotto; costoso perché, ad oggi, l’impianto peserà per circa 60 milioni di euro; soldi che alla fine della fiera, scommetteteci pure, torneranno a pesare sulle tasche di noi cittadini. Se la politica di chi ci governa fosse un po’ più seria, a fronte di una situazione del genere, di sicuro salterebbero delle poltrone, ma purtroppo assistiamo continuamente ad una politica sempre più fatta di slogan e sempre meno fatta di responsabilità. Europa Verde denuncia – conclude Bisonni – la mancanza di visione della destra di governo e si schiera a fianco dei cittadini incolpevoli».