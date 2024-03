Si terrà domani, con inizio alle 15, per le vie e piazze della città di Tolentino un corteo dal titolo ‘’Mai più… sta’ zitta’’, per dire no alla violenza sulle donne. Ad organizzare, con il patrocinio del Comune, un gruppo eterogeneo di associazioni del territorio, composto dal Circolo Legambiente Il pettirosso, Legambiente Marche, Amici per, i ragazzi di Lavori in Corso Lucatelli, I Ponti del diavolo, Sermit, Croce Rossa comitato di Tolentino, Libera Macerata, Sfumature di danza, Coordinamento donne Rls Cisl, Commercio equo e solidale, Consulta studentesca provinciale di Macerata, Libera, Cittadini dal mondo, Osservatorio di genere Macerata, associazione Alzheimer Galt, Centro antiviolenza Macerata, Ast 15 e 16.

«L’idea di proporre un simile evento è partita dopo l’uccisione di Giulia Cecchettin – fanno sapere gli organizzatori – attraverso una telefonata tra alcune organizzatrici dell’evento, parlando del tragico episodio, è emersa la necessità di dare voce alle donne rimaste vittime di violenza e aiutare tutte a trovare la forza di dire basta a qualsiasi iniziativa contraria al rispetto dell’identità di essere donna. Da quel momento ha preso il via l’organizzazione da parte di un gruppo molto eterogeneo e intergenerazionale, formato da referenti di molte associazioni. In tanti hanno contribuito alla manifestazione che propone il corteo, che non vuole essere solo un momento di denuncia sulla violenza contro le donne, ma anche di costruzione di relazioni capaci di creare sicurezza per avere il coraggio di dire ‘’Mai più… sta’ zitta”».

Si partirà dal parco d’Isola d’Istria, dove si trova la panchina rossa simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Il corteo proseguirà per via Arsiero, viale Labastide Murat, piazza Marconi dove è previsto un altro momento con gli alunni della Lucatelli sempre sull’argomento. Si proseguirà poi per viale Matteotti, giardini Lennon dove ci sarà una breve performance di danza a cura di Sfumature di danza, sul simbolismo, la reciprocità e la responsabilità femminile. Il corteo riprenderà per galleria Europa, via Parisani, piazza Martiri di Montalto con l’ennesima tappa per letture a più voci sul coraggio delle donne, dalla Resistenza alla Costituente alla lotta alla mafia. Di seguito si raggiungerà via Filelfo per arrivare in piazza della Libertà per ascoltare le testimonianze del Centro antiviolenza. Ad ogni partecipante verrà consegnato un fiocco rosso, mentre nel centro storico si inizierà a proporre, in filodiffusione, una scaletta di canzoni dedicate al tema. Il percorso prenderà il via con la Consulta provinciale studentesca, con un breve dialogo a tema. Al termine ci sarà un flash mob. «L’auspicio è quello di tornare dopo il corteo nelle proprie realtà più sereni e più forti contando su una comunità fatta di uomini e donne più attenta e responsabile – finiscono gli organizzatori – vogliamo mantenere alta l’attenzione sulla violenza sulle donne e contribuire a creare una coscienza su tali situazioni e dare seguito alle iniziative già svolte sul territorio».