Il racconto di tre donne tra famiglia, professione e impegno sociale. L’appuntamento è al Politeama di Tolentino, l’8 marzo alle 21,15, con “Tre storie di donne per riflettere su impegno e quotidianità”. Ad aprire la serata i saluti del sindaco Mauro Sclavi e dell’assessore alle Politiche sociali. Interverranno Ada Borgiani, Manuela Feliziani e Patrizia Intili che racconteranno la loro personale esperienza tra famiglia, professione e impegno sociale in diversi ambiti. In programma letture di poesie a cura di Manuela Magi con l’accompagnamento musicale di Lanfranco Pascucci e con la partecipazione di Antonella Ventura dell’associazione Arte per le Marche.

«Un modo diverso e piacevole di trascorrere questa giornata della Festa della Donna, – sottolinea l’assessore Elena Lucaroni – un modo non banale tutto legato al nostro territorio con donne della nostra città. Queste sono donne che hanno fatto del loro lavoro e anche della loro quotidianità uno strumento di solidarietà e inclusione, donne che non sono “speciali” ma lo diventano facendo ciò che fanno ma soprattutto facendolo nel proprio territorio, per i propri concittadini e non solo.

Ringrazio il consigliere Luigino Luconi, che ha avuto l’idea di una serata in cui ambito sociale e arte si mescolassero. Non è stato facile sceglierne solo tre, ma siamo pronti a ripetere queste giornate per far conoscere il volto femminile della nostra Tolentino, un volto rivolto ovviamente al mondo del sociale. Ringrazio anche la consigliera Samanta Casali, che per l’occasione ha messo a disposizione le sue capacità e la sua conoscenza per una visita guidata del Miumor e della Biennale dell’Umorismo, visita che inoltre sarà gratuita per tutte le donne. Infine un ringraziamento a tutto il personale dell’Assessorato ai Servizi Sociali che ha messo tutto il suo impegno e soprattutto ha contribuito alla buona riuscita del progetto». L’ingresso è libero. Sarà garantito il servizio di interpretariato Lis, la lingua dei segni italiana.