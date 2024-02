Quattro milioni di sacchetti per la raccolta differenziata distribuiti nella sola Tolentino. E’ l’amministrazione comunale a diffondere il dato contenuto nei report del Cosmari: «Ogni cittadino di Tolentino avrebbe usufruito di circa 250 sacchetti, con un costo per la collettività molto elevato. Un numero che non trova giustificazione alcuna, per cui a seguito del lavoro svolto anche dal Consigliere comunale con delega all’Ambiente, Antonio Trombetta, abbiamo attivato colloqui con i commercianti che effettuano la distribuzione al fine di migliorare questo fondamentale servizio. Vogliamo preannunciare che, come già sta accadendo in altri Comuni, verrà attivato anche a Tolentino un periodo di prova con la tariffa puntuale, che comporta sacchetti con i microchip. Verrà data una più puntuale comunicazione con modalità e tempi quando il progetto in collaborazione con il Cosmari sarà pronto».

Riguardo le lamentele per la mancata distribuzione nelle abitazioni, soprattutto nelle contrade, dell’eco calendario: «Per ovviare a questo disservizio abbiamo deciso di pubblicare con cadenza semestrale direttamente sulla pagina dell’amministrazione il calendario e inoltre per chi vorrà, potrà essere ritirata una copia fisica dello stesso, nei punti di distribuzione dove normalmente si prendono i sacchetti per la differenziata. Sarà esposta una apposita locandina informativa per dare maggiore diffusione della notizia e troverete anche il banner dell’eco-calendario in pdf digitale sul sito del Comune»