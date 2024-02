di Francesca Marsili

Anziani nel mirino delle telefonate truffa a Tolentino. Negli ultimi giorni – anche oggi -sono stati diversi gli episodi avvenuti in città con 7 o 8 segnalazioni arrivate ai carabinieri della Compagnia di Tolentino per tentativi di truffa. Il metodo con cui agiscono i truffatori è quello della telefonata del finto incidente. Qualcuno chiama a casa delle persone anziane e dice che c’è stato un incidente in cui è rimasto coinvolto il figlio e che ora si trova in caserma. All’anziano, viene poi detto che c’è da pagare una cauzione e gli chiede la consegna di soldi o gioielli. Successivamente, se la vittima abbocca, entra in gioco un secondo complice, che ha il compito di andare a casa dell’anziano per prelevare quanto richiesto.

I militari dell’Arma, impegnati da mesi in tutto il Maceratese con incontri finalizzati alla prevenzione, spiegano che questo genere di truffe si muovono ad ondate, passando da una zona all’altra. La Compagnia di Tolentino oggi ha schierato diverse pattuglie proprio con l’obiettivo di prevenire questi raggiri e scoraggiare i malviventi che si appostano in città pronti ad agire se qualcuno cade nella trappola. Fortunatamente, sinora, non ci sarebbero anziani caduti nella rete di questi truffatori.

I militari dell’Arma invitano a diffidare di chi chiama al telefono qualificandosi magari come avvocato o come appartenente alle forze dell’ordine chiedendo somme di denaro per evitare guai giudiziari. E, proprio nell’ottica della prevenzione, ribadiscono l’importanza di segnalare sempre questo genere di tentativi di truffa.