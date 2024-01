Un brusco ritorno al passato. Da 19 giorni il filo diretto tra Foligno e Civitanova lungo la superstrada si è spezzato a causa della chiusura del tratto tra gli svincoli di Serravalle e Colfiorito in seguito al rogo della Vigilia di Natale nella galleria Varano, riportando auto e mezzi pesanti sulla vecchia statale. Vecchia statale che all’improvviso si è trovata catapultata agli anni in cui il tratto montano della Valdichienti non esisteva ancora e l’unico modo per valicare l’Appennino era appunto quello di inerpicarsi lungo la non certo agevole strada tra i monti umbro-marchigiani, con tutte le complicazioni, i congestionamenti e le dilatazioni dei tempi dettati dal caso.

Per cercare di ovviare al problema, però, a sorbirsi l’aggravio maggiore saranno i camionisti. Ieri la Regione ha emesso un’ordinanza che vieta la circolazione ai veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate nel tratto utilizzato come percorso alternativo tra i due svincoli, invitando gli stessi a usare come itinerario alternativo il tracciato Foligno-Fossato di Vico-Ancona-Civitanova Marche. Nel dettaglio, come spiegato oggi dall’Anas, i mezzi pesanti provenienti da Foligno e diretti a Civitanova dovranno proseguire sulla Flaminia fino a Fossato di Vico, immettersi sulla statale di Valfabbrica in direzione Ancona e poi utilizzare l’autostrada o la statale Adriatica fino a Civitanova. Percorso inverso per i mezzi pesanti provenienti da Civitanova e diretti a Foligno: dovranno utilizzare l’autostrada o la statale 16 fino ad Ancona, immettersi sulla statale 76 in direzione Perugia e uscire a Fossato di Vico per raggiungere Foligno tramite la Flaminia.

Piccolo dettaglio: il chilometraggio è praticamente raddoppiato. Secondo Google Maps, il tragitto diretto Foligno-Civitanova, dall’imbocco della superstrada in territorio umbro alla rotatoria all’intersezione con la statale Adriatica, è di circa 98 chilometri. Gli automobilisti dirottati sulla vecchia statale devono di fatto percorrere solo un paio di chilometri in più (anche se di strada non certo ad alto scorrimento). Con il tragitto consigliato ai mezzi pesanti transitando da Fossato di Vico e Ancona, invece, la distanza da percorrere lievita a 167 chilometri. Con tutto l’aggravio del caso in fatto di tempi e costi. Questione mica di poco conto per gli autotrasportatori su una delle direttrici più battute delle Marche.

Nel tardo pomeriggio dello scorso 24 dicembre, una Jeep Wrangler ha preso fuoco all’interno della galleria Varano, bloccando di fatto la circolazione: 16 persone sono rimaste intossicate, ma per fortuna si è solo sfiorata una congiuntura che avrebbe potuto assumere i contorni della tragedia.

