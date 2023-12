E’ ancora chiusa la superstrada dopo la strage sfiorata nel tardo pomeriggio di ieri in una galleria di Serravalle.

«Sono in corso da parte dei tecnici – fa sapere Anas – tutte le attività necessarie alla riapertura della strada statale 77 “della Val di Chienti” attualmente chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Serravalle di Chienti e Colfiorito, dopo l’incendio avvenuto nel pomeriggio di ieri all’interno della galleria ‘Varano’».

Ieri verso le 18 una Jeep Wrangler si è incendiata mentre procedeva in direzione monti. Il conducente si è fermato proprio nella galleria e da lì è stato il panico. Il traffico è andato in tilt, molte persone sono rimaste bloccate e 16 sono finite in pronto soccorso perché intossicate.

«L’incendio – continua Anas – ha danneggiato gli impianti tecnologici e di sicurezza rendendo necessaria la chiusura di entrambe le canne del tunnel dalle 2 di questa notte. I tecnici intervenuti sul posto hanno immediatamente avviato le verifiche tecniche del caso per valutare ed avviare nel più breve tempo possibile gli interventi di ripristino degli impianti necessari alla riapertura in sicurezza della galleria. Al momento il traffico in direzione Foligno è deviato sul vecchio tracciato della SS77 con uscita obbligatoria allo svincolo di Serravalle e rientro allo svincolo di Colfiorito. Per il traffico in direzione Civitanova è in fase di allestimento l’uscita obbligatoria a Colfiorito con rientro a Serravalle».