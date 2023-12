L’Ast di Macerata ha completato le figure apicali della Governance con la nomina del direttore socio-sanitario, si tratta del dottor Giancarlo Cordani. «Definita la squadra che mi affiancherà nella gestione dell’azienda sanitaria maceratese – dichiara il direttore generale Marco Ricci – . Cordani, come si evince dal suo curriculum professionale, ha maturato nel corso del tempo una grande esperienza manageriale nel territorio e metterà a disposizione le sue competenze professionali a beneficio della nostra azienda».

«Giancarlo Cordani, che ricopriva attualmente il ruolo di direttore della Uoc Qualità Risk Management e Accreditamento Aziendale della Asst Sette Laghi Varese, è un medico di Igiene e Medicina Preventiva, specializzato in Organizzazione dei Servizi Ospedalieri – si legge in una nota -. Tra gli incarichi svolti si annovera la direzione sanitaria di numerose aziende sanitarie pubbliche, tra cui per citarne alcune la Asst Santi Paolo e Carlo, la Ausl di Piacenza, la Asst Bergamo Ovest, la Asst Nord Milano, la Asst Rhodense. Numerosi le pubblicazioni scientifiche e le comunicazioni a congressi e la partecipazione a corsi di formazione organizzati da Agenas e dall’Istituto Superiore di Sanità».

(Servizio in aggiornamento)