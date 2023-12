Si ribalta con l’auto in superstrada, ferita una 30enne. E’ successo verso le 13,30 tra gli svincoli di Caccamo di Serrapetrona e Camerino in direzione monti. Secondo una prima ricostruzione non risultano coinvolti altri veicolo. La ragazza, che vive a Camerino, ha perso il controllo della Lancia Y che stava guidando ed è finita per ribaltarsi.

I primi a prestare soccorso sono stati alcuni automobilisti. Scattato l’allarme, sul posto sono poi arrivati 118, vigili del fuoco, carabinieri e polizia stradale. Viste le sue condizioni, la 30enne è stata trasferita in ospedale. Code e disagi al traffico.

(aggiornamento delle 15,15)