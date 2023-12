di Monia Orazi

A due settimane dall’introduzione dell’ordinanza che a Bolognola vieta di lasciare cibo ai gatti randagi nelle aree pubbliche del centro abitato, ecco in che condizioni si trovano i felini nel comune più alto delle Marche, che si trova a 1070 metri sul livello del mare.

Sono circa una decina quelli che ieri mattina transitavano nei pressi di piazza Giacomo Leopardi a Bolognola, principale luogo interessato dall’ordinanza a firma del sindaco Cristina Gentili, che vieta di dare da mangiare a cani e gatti randagi nelle aree pubbliche del centro abitato (leggi l’articolo). Un’ordinanza che ha fatto discutere tanti animalisti, causando anche l’intervento dell’Oipa che ha chiesto all’amministrazione comunale l’annullamento in autotutela, perché l’ordinanza sarebbe in contrasto con le apposite normative della Regione Marche, in caso contrario l’associazione si è dichiarata pronta al ricorso al Tar (leggi l’articolo).

Incuranti dei divieti e del vento che sferza il piccolo borgo sino a 75 chilometri orari, i gatti si sono raccolti principalmente nel bocciodromo sottostante la piazza, che è una zona da sistemare e accanto ai cassonetti dell’immondizia.



I felini sono in buone condizioni per quanto si può osservare ad occhio nudo, senza accenni di denutrizione o malattie. Fanno parte di una colonia felina e ricevono tuttora del cibo da volontari.

Basta attraversare la piazza ed una trentina di metri dopo ci si trova subito fuori dal centro abitato, zona dove l’ordinanza non è più valida ed è possibile dare da mangiare ai gatti.

I felini che scappano alla vista delle persone sono ben tenuti, ieri mattina con le forti raffiche di vento erano le uniche presenze in piazza. Nel centro abitato fervono i lavori di ricostruzione e la piazza si anima solo in occasione dell’arrivo di gruppi di muratori che vanno a pranzo nell’unico bar-ristorante rimasto in paese.

I gatti sono comunque presenti da anni nel centro di Bolognola. «Stanno sempre qua e girano per la strada, osserva un operaio di un cantiere della zona, non danno fastidio». Una residente spiega come sono trattati: «Di fatto possono trovare da mangiare appena fuori dal centro. Certo a volte gli animali possono dare fastidio ad alcune persone, ma questi gatti non hanno mai dato problemi a nessuno. Con il cibo abbandonato a terra comunque si potrebbe creare sporcizia, specie in estate quando la zona dei giardini è frequentata da bambini».

