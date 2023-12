Ordinanza che vieta di dare da mangiare a gatti randagi, nelle zone aperte al pubblico, piazza e giardini di Bolognola. Basta oltrepassare di venti metri la piazza e dove termina il centro abitato del paese, è di nuovo possibile dar da mangiare agli animali senza incorrere in alcun divieto. La segnalazione arriva da alcuni frequentatori del centro montano.

Si legge nell’ordinanza comunale emessa a fine novembre: «Divieto di somministrare alimenti di qualsiasi natura in forma diretta o indiretta, ai gatti e cani, anche randagi su aree pubbliche o aperte al pubblico, centro abitato (case di civile abitazione e attività economiche), con espresso divieto di gettare granaglie, sostanze e scarti o avanzi alimentari».

Chi non la rispetta rischia una sanzione da 25 a 500 euro. L’ordinanza è stata così motivata dall’amministrazione comunale: «Frequenti inconvenienti derivano dalla presenza di gatti e cani randagi, l’incremento della popolazione di gatti era ed è tuttora principalmente determinato dalla somministrazione di cibo. Chiunque alimenta indistintamente i gatti randagi, sporca col cibo somministrato agli animali, le aree pubbliche o aperte al pubblico. L’alimentazione incontrollata richiama un gran numero di esemplari anche nelle zone più centrali del paese fino ad arrivare in quantità incompatibili con l’ecosistema urbano. E’ necessario garantire l’igiene e il decoro del suolo pubblico e dell’abitato, nonché la tranquillità dei cittadini e prevenire le possibili ricadute sul piano igienico-sanitario derivanti dalla presenza di una popolazione numericamente rilevante di gatti randagi in condizioni ambientali per essa non favorevoli. Così tuteliamo anche la salute pubblica e cerchiamo di sfavorire la maggiore diffusione di malattie specifiche tra gli animali».

