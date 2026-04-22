Era arrivato sotto casa della ex con atteggiamenti molesti, poi alla vista dei carabinieri ha iniziato ad opporre resistenza, nell’auto aveva un taglierino. Denunciato un uomo di Mogliano. Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi.

I carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Macerata, hanno denunciato l’uomo.

È successo lunedì nel tardo pomeriggio quando la pattuglia è stata allertata per una richiesta d’aiuto proveniente da un’abitazione nel centro storico di Mogliano.

Una donna aveva segnalato la presenza del suo ex compagno sotto casa con atteggiamenti molesti e insistenti. All’arrivo dei carabinieri, l’uomo, un imprenditore del luogo, ha immediatamente manifestato un forte stato di agitazione. Invece di collaborare, ha rivolto ai militari frasi ingiuriose e provocatorie, mantenendo una condotta aggressiva che ha reso necessario l’intervento di un secondo equipaggio di supporto. Nelle concitate le fasi del controllo l’uomo ha tentato di raggiungere l’interno della propria auto per prelevare un oggetto. I carabinieri lo hanno bloccato e lui ha cercato di divincolarsi opponendo resistenza.

Anche dopo un iniziale e apparente ritorno alla calma, il soggetto ha tentato nuovamente di eludere il controllo cercando di allontanarsi a piedi. Alla fine è stato bloccato. La successiva perquisizione veicolare ha permesso di rinvenire, all’interno dell’abitacolo, un cutter con la lunghezza di 8 centimetri. L’arma è stata posta sotto sequestro. L’uomo è stato denunciato per resistenza, oltraggio e possesso ingiustificato del taglierino.