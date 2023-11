«Sono in costante aumento le immatricolazioni a Unicam, rispetto allo scorso anno accademico il 5% in più di iscritti, percentuale ancora in crescita» dice l’ateneo di Camerino.

«Siamo estremamente soddisfatti per questo risultato – ha sottolineato il rettore Unicam Graziano Leoni – che conferma la qualità della nostra offerta formativa e didattica e dei servizi che mettiamo a disposizione delle nostre studentesse e dei nostri studenti, certificati ormai da diversi anni non solo secondo le norme Iso 9001, ma anche da autorevoli classifiche quali quelle del Censis che ci vedono al primo posto assoluto tra tutti gli atenei italiani e ormai da venti anni consecutivi al primo posto tra gli atenei di pari dimensioni». «I dati sono una ulteriore dimostrazione – ha affermato il rettore Leoni – che l’ateneo non solo è solido ma è in costante crescita e assumono un importante significato anche in considerazione della reintroduzione delle tasse universitarie e della difficoltà di ingresso degli studenti stranieri. Le studentesse e gli studenti sono sempre stati al centro della nostra mission e delle nostre azioni strategiche, rappresentano l’anima pulsante dell’ateneo e Unicam vuole offrire loro una formazione di qualità, ben organizzata e ricca di opportunità».

L’università ha scelto di proporre un’offerta formativa «moderna e innovativa, frutto anche di confronti con il mondo produttivo e imprenditoriale. Negli ultimi anni, ai corsi che da sempre caratterizzano l’ateneo, sono stati attivati anche nuovi corsi di studio su tematiche di stringente attualità che formeranno le nuove generazioni in grado di vincere le sfide sociali indicate dall’Europa» dice Unicam. Ed altre novità sono in fase di progettazione per il nuovo anno accademico. Sono stati inoltre completati i lavori di recupero di diversi spazi per la didattica, sia aule che laboratori, e nel prossimo futuro ne saranno messi a disposizione ulteriori.

«Stage in Italia e all’estero in aziende leader, corsi di approfondimento sulle competenze trasversali richieste dal mondo del lavoro – prosegue il rettore Leoni – job placement per i laureati, impianti sportivi funzionali ed innovativi, opportunità di seguire la “dual career” per sportivi che praticano a livello agonistico, numerose borse di studio per gli studenti meritevoli, percorso formativo di eccellenza grazie alla Scuola di Studi Superiori “Carlo Urbani”, possibilità di ottenere il double degree grazie a strette partnership con atenei stranieri, sono solo alcuni degli aspetti che caratterizzano l’Università di Camerino e che rappresentano alcuni esempi del valore aggiunto che chi si iscrive ad Unicam può acquisire nel corso della sua formazione».