Torna a puntare un faro sul centro storico Sabrina De Padova. La consigliera della lista Sandro Parcaroli Sindaco presenterà nella prossima riunione del Consiglio comunale un ordine del giorno sulla questione parcheggi, tema sempre di attualità quando si parla del cuore della città.

«Nell’ultimo consiglio comunale ho analizzato i problemi del centro storico, dei commercianti che sono costretti a chiudere l’attività, della mancanza di una programmazione annuale degli eventi, dello spopolamento, di una mancata sensibilità verso gli universitari, che sono una ricchezza potenziale, inserendo nell’ordine del giorno da me presentato diversi punti che esponevano altrettanti suggerimenti utili da mettere in atto, spunti adottati da diverse città – sottolinea De Padova – purtroppo secondo l’amministrazione a queste problematiche si sta già provvedendo, rinunciando a un tavolo di confronto. Un altro problema del centro storico che proporrò all’attenzione dell’amministrazione sono i parcheggi, poiché i diversi cantieri presenti in centro riducono sensibilmente i posti auto riservati ai residenti. Chi vive in centro, specialmente gli anziani e le famiglie con bambini, nonostante abbia pagato per ottenere il diritto al parcheggio, non può più usufruire di un diritto acquisito.

Vista la sensibilità dell’amministrazione per i parcheggi, avendone predisposti diversi in piazza della Libertà, e visti gli introiti di questi anni, si chiederà all’amministrazione di riservare alcuni posti per i residenti, utilizzando gli stalli di piazza della Libertà, piazza Vittorio Veneto e altri limitrofi al centro storico».

La consigliera comunale presenterà anche un’interrogazione sull’oggettività dei criteri da adottare per la disponibilità ad eventi culturali al Teatro Lauro Rossi. Nel mirino la mancata concessione del teatro per l’incontro con Umberto Galimberti dello scorso 11 novembre, poi tenutosi al teatro della Filarmonica. «La cultura non dovrebbe avere pregiudizi», è il commento di De Padova.