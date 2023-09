Un sabato all’insegna della musica e dell’intrattenimento: è quello dedicato alla seconda edizione della Festa dei commercianti del centro storico, organizzata dall’omonima associazione presieduta da Giuseppe Romano con il patrocinio del Comune e di Confartigianato Imprese e la collaborazione della Pro Loco Macerata e della Croce Rossa di Macerata.

L’iniziativa è stata presentata oggi pomeriggio, nell’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti, alla presenza del sindaco Sandro Parcaroli, dell’assessore agli eventi Riccardo Sacchi, del presidente dell’Associazione commercianti del centro storico Giuseppe Romano, del presidente del direttivo territoriale di Macerata di Confartigianato Francesco Cacopardo, del presidente della Pro Loco Macerata Luciano Cartechini e della presidente della Croce Rossa di Macerata Rosaria Del Balzo Ruiti. Presenti anche tanti commercianti del centro. «L’amministrazione è entusiasta di promuovere la seconda edizione della festa, che vede il coinvolgimento e la collaborazione di importanti realtà cittadine – ha commentato Parcaroli – l’auspicio è che la sinergia e la condivisione indirizzate alla promozione di Macerata siano sempre maggiori e proficue da parte dei commercianti della città che sanno di poter contare sul sostegno del Comune che è sempre presente grazie al grande lavoro degli uffici. Dopo un’estate ricca, variegata e di successo siamo convinti che anche questa iniziativa riempirà le vie e le piazze di Macerata».

In programma musica live e dj set che, a partire dalle 18, interesseranno il centro storico, dai Cancelli a piazza Mazzini per finire nel cuore della città, in piazza della Libertà, dove dalle 21 alle 2, troverà posto il main stage con Giammaria Ascani, Apofenja (Love17Love), Ezio Mancini e Cim & Skinz. «Visto il successo riscosso lo scorso anno sarà di nuovo la musica la protagonista, con un ventaglio di intrattenimenti ampio e variegato – interviene Sacchi – che garantirà l’ennesimo sold-out delle vie e delle piazze della nostra città. Una manifestazione che si inserisce a pieno titolo nell’estate maceratese che ha battuto ogni record in termini di presenze e partecipazione nonché di immagine e di indotto».

La Pro Loco di Macerata, come ha ricordato il presidente Cartechini, ha provveduto a seguire la parte logistica della festa mentre la Croce Rossa sarà presente alla serata, ha riferito la presidente Del Balzo Ruiti, oltre che con mezzi di soccorso, anche con una postazione dove si potranno effettuare alcol test. Francesco Cacopardo della Confartigianato ha invece sottolineato la condivisione dell’iniziativa come è avvenuto per tante altre manifestazioni della città auspicando un’unione di tutti i commercianti in questo tipo di progetti. «Anche quest’anno la Festa dei commercianti del centro storico si preannuncia un’occasione imperdibile – ha affermato Romano – tanta musica ma anche iniziative per famiglie e bambini, compreso uno spettacolo a sorpresa, per far vivere la città, in tutta sicurezza, anche oltre l’orario di chiusura dei negozi. Ultimamente Macerata ci ha abituati a vivere situazioni di svago e spensieratezza come non accadeva da tempo e noi commercianti abbiamo contribuito affinché ciò avvenisse collaborando fattivamente con l’amministrazione comunale. Un ringraziamento particolare e sentito al sindaco che ci ha sempre sostenuto condividendo con noi il desiderio di favorire i giovani che rappresentano il nostro futuro. Invitiamo tutta la comunità, e non solo, a prendere parte a questo grande evento che mira a valorizzare e rendere più vivo il centro storico cittadino». In totale, i punti musica saranno 11 mentre tutte le attività proposte saranno gratuite.