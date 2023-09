Nuovo appuntamento culturale per i commercianti maceratesi del centro storico che ieri pomeriggio, su iniziativa dell’associazione Commercianti Centro Storico presieduta da Giuseppe Romano, hanno visitato le sale antiche della biblioteca Mozzi Borgetti e la Galleria degli Specchi.

L’appuntamento, come gli altri promossi precedentemente, è stato organizzato per approfondire la conoscenza del patrimonio artistico – culturale della città consentendo così agli esercenti commerciali di garantire una migliore accoglienza e un’informazione consapevole verso i turisti che per la prima volta visitano Macerata. Ad accoglierli, e a dare loro in benvenuto, è stato l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta che ha sottolineato la preziosa opportunità che i commercianti hanno, attraverso le loro attività, di promuovere le ricchezze artistiche e culturali della città e ha ricordato la nuova collana di guide dedicate ai siti culturali che compongono la rete museale cittadina da Palazzo Buonaccorsi, alla Biblioteca civica Mozzi Borgetti, all’Ecomuseo delle Case di Terra Villa Ficana e al Museo civico di Storia Naturale.

La visita ha avuto come cicerone la guida turistica Daniela Perroni che ha ripercorso e illustrato la storia della Mozzi Borgetti e del suo ricchissimo patrimonio librario. Per i commercianti, che hanno ricevuto l’omaggio delle nuove guide e della shopper dei Musei Civici, l’uscita culturale è stata anche l’occasione per visitare la mostra documentaria dedicata a Giacomo Costantino Beltrami in allestimento fino al 30 settembre.